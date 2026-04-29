Откриват обновената писта на летището в Бургас след ремонт, продължил 6 месеца

След ремонт, продъжил 6 месеца, в Бургас ще бъде открита обновената писта на летището, съобщава БНТ. Старата бетонна настилка на пистата е заменена с асфалтова, като за целта са положени 127 000 тона асфалт в пистата и рульошната система. Освен това са подменени 7 км дренажни тръби и е изградена модерна дренажна система. На полосата са инсталирани 300 нови енергоспестяващи осветителни тела.

Досега цялостен ремонт на 40-годишната писта не е правен. Първият полет на обновената писта ще е от София, като през май започва чартърната програма за летния сезон с организирани туристи от Полша и Великобритания.

Инвестицията в ремонта, направена от фирмата концесионер на морската аерогара – „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, е в размер на 60 млн. евро, съобщава БНР, като се позовава на директора на летището Васил Атанасов. Той е категоричен, че вече отговарят на абсолютно всички изисквания по отношение на пистата от гледна точка на безопасност и са на световно ниво.

Той уточни, че пистата запазва своите характеристики за товароносимост, като ще обслужва, както досега, едни от най-големите самолети в света. Новата писта гарантира сигурност и безопасност на полетите за следващите повече от 20 години, увери и главният изпълнителен директор на фирмата-концесионер на летището Михаел Ройш.