Обвинение срещу бившия директор на ФБР заради снимка със „заплашително послание“ към Тръмп

Бившият директор на ФБР Джеймс Коми е обвинен от федерално жури по дело, свързано със снимка, за която властите твърдят, че съдържа заплаха към президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Си Ен Ен.

Обвиненията, повдигнати в Източния окръг на Северна Каролина, включват отправяне на заплаха срещу държавния глава и разпространяването ѝ чрез международни комуникации.

Коми отхвърли обвиненията във видео изявление, публикувано онлайн. „Все още съм невинен. Не се страхувам. И продължавам да вярвам в независимостта на федералната съдебна система“, заяви той.

Случаят е свързан със снимка, публикувана от Коми през май миналата година, на която миди на плаж оформят числата „86 47“. На жаргон „86“ може да означава „да се премахне“ или „да се елиминира“, а Тръмп е 47-ият президент на САЩ. Републиканци и представители на администрацията тогава определиха публикацията като прикрит призив за насилие.

Бившият шеф на ФБР по-късно изтри публикацията, заявявайки, че не е осъзнавал възможната ѝ интерпретация и че категорично се противопоставя на насилието.

Това е втори опит на Министерството на правосъдието да изправи Коми пред съда, след като предишно дело срещу него беше прекратено по процедурни причини.

Експерти по конституционно право и бивши прокурори изразяват скептицизъм относно шансовете за осъдителна присъда. Според тях подобни дела изискват доказателства за ясно и съзнателно намерение за заплаха срещу живота на президента, което трудно може да се докаже в този случай.

Коми оглавява ФБР от 2013 до 2017 г., когато бе уволнен от Тръмп по време на разследването за руска намеса.