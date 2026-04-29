Pernod Ricard и Brown-Forman прекратяват преговорите за сливане, след като френската компания за спиртни напитки и базираният в Кентъки собственик на уискито Jack Daniel’s не са успели да постигнат взаимно приемливи условия, съобщиха те във вторник (28 април).

Компаниите разкриха миналия месец, че водят разговори за потенциално сливане, което би обединило втория по големина производител на спиртни напитки в света с най-големия производител на американско уиски. По време на преговорите американската спиртна група Sazerac, която притежава марки като текила Corazón и водка Svedka, се появи този месец като нов кандидат за покупка на Brown-Forman.

„Pernod Ricard остава напълно фокусирана и уверена в своята стратегия и оперативен модел, подкрепена от силни и ангажирани екипи в цялата група, за да доставя устойчиво дългосрочна стойност за всички заинтересовани страни“, съобщиха от компанията.

От Brown-Forman, чиито акции поевтиняха с около 5%, заявиха, че ще се фокусират върху „стратегически и оперативни приоритети“, включително „отключване на бъдещ растеж чрез разширяване на географското си присъствие“.

Решението е било взаимно

Говорител на Pernod Ricard заяви, че решението за прекратяване на разговорите е било „взаимно“ и че компаниите са преценили, че това е в най-добрия интерес на акционерите.

Според него, решението е било резултат от „комбинация от фактори“, свързани със структурата на дълга и икономическите условия, а не от един конкретен проблем. Източник посочва, че семейството, което контролира производителя на Jack Daniel’s, е предпочитало потенциална сделка с френската компания пред конкурентното предложение на Sazerac.