Pernod Ricard и Brown-Forman прекратяват преговорите за сливане

Pernod Ricard и Brown-Forman прекратяват преговорите за сливане, след като френската компания за спиртни напитки и базираният в Кентъки собственик на уискито Jack Daniel’s не са успели да постигнат взаимно приемливи условия, съобщиха те във вторник (28 април).

Pernod Ricard инвестира над 115 млн. канадски долара в дестилерията Hiram Walker

Компаниите разкриха миналия месец, че водят разговори за потенциално сливане, което би обединило втория по големина производител на спиртни напитки в света с най-големия производител на американско уиски. По време на преговорите американската спиртна група Sazerac, която притежава марки като текила Corazón и водка Svedka, се появи този месец като нов кандидат за покупка на Brown-Forman.

„Pernod Ricard остава напълно фокусирана и уверена в своята стратегия и оперативен модел, подкрепена от силни и ангажирани екипи в цялата група, за да доставя устойчиво дългосрочна стойност за всички заинтересовани страни“, съобщиха от компанията.

От Brown-Forman, чиито акции поевтиняха с около 5%, заявиха, че ще се фокусират върху „стратегически и оперативни приоритети“, включително „отключване на бъдещ растеж чрез разширяване на географското си присъствие“.

Решението е било взаимно

Говорител на Pernod Ricard заяви, че решението за прекратяване на разговорите е било „взаимно“ и че компаниите са преценили, че това е в най-добрия интерес на акционерите.

Pernod Ricard се подготвя за първично публично предлагане на борсата в Индия

Според него, решението е било резултат от „комбинация от фактори“, свързани със структурата на дълга и икономическите условия, а не от един конкретен проблем. Източник посочва, че семейството, което контролира производителя на Jack Daniel’s, е предпочитало потенциална сделка с френската компания пред конкурентното предложение на Sazerac.

