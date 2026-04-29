Сингапур източва ударно злато от Дубай в хода на проточилата се война в Близкия изток

Сингапур е основен бенефициент на увеличения внос на злато от Дубай, особено напоследък – по време на продължаващия конфликт в Персийския залив. Градът-държава е внесъл 1446 килограма злато от емирството през март – рекордно количество откакто преди пет години се събира информация по въпроса. Основен принос за този скок във вноса имат богатите инвеститори и мениджъри на лични състояния, търсещи алтернативни центрове за златните си наличности заради опасения за застрахователното осигуряване и възможността за прехвърляне на кюлчета в кратки срокове, ако бъдат наложени забрани за прелитане през въздушното пространство в региона.

Търсенето на злато в Сингапур е обусловено от геополитическото напрежение, свързано с войната в Иран и очакванията за повишени лихвени проценти, за да се ограничи инфлацията. Тази промяна подчертава желанието за географска диверсификация, прехвърляйки активи от ОАЕ към по-стабилния център в Югоизточна Азия, давайки приоритет на сигурността пред данъчните облекчения, предлагани в емирствата.

Жителите на Сингапур грабят златни кюлчета и монети с рекордни темпове, въпреки нестабилните цени на фона на геополитическото напрежение, свързано с войната с Иран, и очакванията за повишени лихвени проценти за ограничаване на инфлацията. Търсенето в републиката се е увеличило с 42% на годишна база – до 3.5 тона, през първото тримесечие на 2026 г. – най-високото ниво в историята. Но пък апетитът за златни бижута е спаднал с 13% годишно – до 1.5 тона през същия период, тъй като рекордните цени са повлияли на обемите.

За цялата 2025 г. търсенето на златни кюлчета и монети се е увеличило с 48% – до 96 тона спрямо 2024 г., а на златни бижута е спаднало с 13% – до шест тона, според публикувания на 29 април доклад на Световния златен съвет (WGC).

Още от категорията..

Последни новини

