Предсрочните президентски избори в Турция може да се състоят през октомври 2027 г.

Предсрочните президентски избори в Турция ще се проведат не по-късно от октомври 2027 година. Това твърдение направи Йозгюр Йозел, лидер на основната опозиционна Републиканска народна партия (CHP).

„Изборите ще се проведат не по-късно от октомври 2027 година. Всички признаци в Анкара сочат в тази посока. Трябва да сме готови за избори във всеки един момент, затова стартираме кампания за подготовка за тях“, цитира турския опозиционен лидер информационната агенция Anka.

Президентските и парламентарните избори в Турция са планирани за май 2028 година. Анализаторите не изключват провеждането им в края на 2027 г., но президентът Реджеп Тайип Ердоган многократно е заявявал, че предсрочните избори не са в дневния ред на правителството.

Според проправителствения вестник „Тюркие“, управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) смята, че би било уместно изборите да се проведат до 14 май 2028 г., за да може Ердоган да се кандидатира за трети президентски мандат. Вестникът преди това съобщи за планове за провеждане на предсрочни избори през ноември 2027 г., но тези планове бяха променени поради потенциални икономически рискове, причинени от войната в Иран.

Ердоган за първи път стана президент на Турция през 2014 година.

През 2017 г. бяха приети конституционни изменения, които въведоха президентска система, като нулираха ограничението на президентския му мандат. Ердоган беше преизбран през 2018 г. и 2023 година. Настоящият му мандат изтича през 2028 г., когато са насрочени следващите насрочени избори.

Ердоган може да се кандидатира отново, ако парламентът реши да проведе предсрочни избори

преди изтичането на мандата му на 28 май или ако бъде приета нова конституция, която нулира предишните президентски мандати или променя правилата за избиране на държавен глава. Управляващата Партия на справедливостта и развитието не разполага с мнозинството от 360 гласа в 600-местния парламент, необходимо за провеждане на предсрочни избори и конституционни изменения. За да направи това, тя се нуждае от съюзници от други партии.

Турция е република начело с президент. Изборите за парламент са веднъж на 4 години.

Законодателната власт принадлежи на еднокамерен парламент от 600 депутати – Турското велико народно събрание (Великия меджлис), а изпълнителната – на правителство начело с министър-председател.