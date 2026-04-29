Трайчо Трайков разпореди проверка за радиоактивни отпадъци в Малинова долина

В отделни точки са отчетени стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков разпореди спешна проверка на терен в столичния квартал „Малинова долина“, на която присъства лично. Поводът е постъпил сигнал с твърдения за радиационно замърсяване на бивша площадка на Централното изотопно хранилище.

Екипи на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ са извършили пълно обследване на терена с полеви уреди за идентификация на изотопи. Резултатите са били докладвани на министъра, директора на Националния център по радиобиология и радиационна защита проф. д-р Жана Джунова, зам.-министър Красимир Ненов и други длъжностни лица.

„В отделни точки са отчетени стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон“, съобщи Трайков. По думите му измереното излъчване е регистрирано на височина около 10 см над почвата и не представлява риск за хората и околната среда, при спазване на ограниченията за достъп.

Министърът на енергетиката призова гражданите да не преминават зад огражденията, но подчерта, че държавата трябва да вземе мерки за възстановяване на терена. „Този казус се влачи с десетилетия. Недопустимо е подобен проблем да остава нерешен в жилищен квартал на София“, заяви той и допълни, че е възложил на Държавното предприятие да изготви доклад с оценка на необходимите средства, който да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет.

Закритата база на Централното изотопно хранилище е разположена върху терен – публична държавна собственост, който към момента принадлежи на Българския червен кръст. Сградите и съоръженията са възложени за управление на Националния център по радиобиология и радиационна защита към Министерството на здравеопазването. Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия, възстановяването на замърсени с радиоактивни вещества терени се извършва при разрешителен режим, като лицата, в резултат на чиято дейност се генерират отпадъците, носят отговорност и поемат разходите за тяхното безопасно управление.

По-късно от Министерство на здравеопазването информираха, че данните от извършвания системен радиационен контрол показват, че извън оградената зона не се установяват отклонения от естествения радиационен фон, както и не се регистрира разпространение на радиоактивни вещества във въздуха или водите в района.

„В рамките на самата площадка са известни от десетилетия локализирани участъци с остатъчни радиоактивни вещества. Съгласно извършените оценки и препоръките, включително от експертни мисии на Международната агенция за атомна енергия, устойчивото решение изисква извършване на пълна рекултивация чрез отстраняване на замърсените почви и материали“, подчертават от Министерство на здравеопазването.

Оттам подчертават, че към момента няма данни за риск за населението извън ограничената зона, като призовава гражданите стриктно да спазват въведените ограничения за достъп.