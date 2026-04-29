Производителят на био храни „Смарт Органик“ очаква приходи от над 100 млн. през 2028 г.

Производителят на биохрани „Смарт Органик“ АД очаква да премине границата от 100 млн. евро приходи през 2028 година. Това се вижда от актуализираната средносрочна прогноза* на фирмата за периода 2026–2028 г., публикувана чрез „Българска фондова борса“ (БФБ).

За 2026 г. прогнозата е за парични постъпления в диапазона между 74 и 78 млн. евро, което ще е ръст от 15-20% на годишна база.

Прогнозата за печалбата преди лихви, данъци, амортизация и обезценка (EBITDA) за тази година е да достигне 13,3-13,8 млн. евро при EBITDA марж от 18 на сто. 

Според публикуваните данни, показателят ще расте до 17.7-19.2 млн. евро през следващата година и до 21.7-24.5  млн. евро за 2028-а. За маржа се очаква да расте в следващите две години и да се задържи на 20 процента.

За 2028 г. прогнозите на мениджърите на „Смарт Органик“ са за приходи от 106-120 млн. евро и ръст от 16,6%-31,4% на сто на годишна база.

Във финансовия си отчет за първото тримесечие компаниято отчете по-високи индивидуални приходи – 15,4 млн. евро, при 12,9 млн. евро година по-рано. Печалбата ѝ пък е в размер на около 2,1 млн. евро в сравнение с над 1,6 млн. евро в края на март миналата година.

От началото на годината цените на акциите на „Смарт Органик“, които се търгуват на БФБ, поевтиняват и сделки с тях се сключват при 15.10 евро за един брой. Това означава пазарна капитализация на дружеството от над 171 млн. евро.

*Настоящата информация представлява прогнозни данни (forward-looking statements) и е обект на рискове и несигурности, включително пазарни условия, цени на суровини и валутни колебания. Реалните резултати могат да се различават съществено. 

