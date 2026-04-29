Украйна подготвя износ на оръжие заради свръхпродукция

Украйна се насочва към износ на оръжие, след като отбранителната ѝ индустрия е достигнала нива, надхвърлящи вътрешните нужди. Това заяви президентът Володимир Зеленски в традиционното си вечерно обръщение.

„В някои сектори на (оръжейното) производство в момента имаме до 50% свръхкапацитет“, каза украинският лидер, цитиран от БТА.

Въпреки това той подчерта, че приоритет ще продължат да бъдат нуждите на украинските въоръжени сили, а износът ще обхваща единствено излишните количества.

Зеленски посочи, че страната му вече работи с държави от Близкия изток, Европа и Кавказ по специален формат за сътрудничество, известен като „сделки за дронове“. Водят се разговори и със Съединените щати за включване в подобни инициативи.

