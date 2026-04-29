ЕБВР разширява достъпа до финансиране за МСП в Босна и Херцеговина

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейският съюз (ЕС) разширяват достъпа до финансиране за микро-, малки и средни предприятия (МСП) в Босна и Херцеговина, като подкрепят нов механизъм за споделяне на риска в портфейла с ProCredit Bank d.d., съобщиха от кредитната институция.

ЕБВР предоставя необезпечена гаранция за портфейл до 20 милиона евро, покриваща 50% от кредитния риск по новосъздаден портфейл от заеми за МСП до 40 милиона евро. Очаква се механизмът значително да разшири капацитета на ProCredit Bank да отпуска заеми на недостатъчно обслужвани сегменти от икономиката, от много малки предприятия и компании извън големите градски центрове до фирми, ръководени от жени и млади предприемачи.

Проектът е подкрепен от покритието на риска от първа загуба от ЕС

по линия на Европейския фонд за устойчиво развитие плюс (EFSD+), което спомага за намаляване на риска от кредитиране и отключване на допълнително финансиране от частния сектор. Транзакцията ще спомогне и за увеличаване на дела на зелените инвестиции в страната, като поне 25% от портфолиото, подкрепено от ЕБВР, ще бъде насочено към финансиране на проекти, съответстващи на критериите на банката за преход към зелена икономика.

Стела Мелнич, ръководител на ЕБВР в Босна и Херцеговина, отбелязва, че

МСП са гръбнакът на икономиката в Босна и Херцеговина,

но достъпът до финансиране остава ключово ограничение за техния растеж. „Чрез този нов механизъм за споделяне на риска с ProCredit Bank ние помагаме за отключване на ново кредитиране за предприятия, които стимулират заетостта, иновациите и устойчивостта, като същевременно подкрепяме по-екологично и по-приобщаващо икономическо развитие“, допълва тя.

Според Амир Салканович, председател на Управителния съвет на ProCredit Bank,

достъпът до финансиране в Босна и Херцеговина все още не е равномерно разпределен,

особено за микро- и малки предприятия, компании извън големите градски центрове и предприемачи в ранни етапи на развитие. „Този тип структура за споделяне на риска ни позволява целенасочено да се разширим в тези сегменти и да предоставим подкрепа там, където е най-необходима. Нашият фокус остава непроменен – финансиране на устойчиви проекти в реалния сектор и действие като дългосрочен партньор на местната икономика.“

ProCredit Bank d.d. Босна и Херцеговина е дългогодишен партньор на ЕБВР

и водещ кредитор за МСП, със силен фокус върху отговорното банкиране и устойчивото развитие. Чрез споделяне на риска и предоставяне на капиталови облекчения, инструментът ще позволи на банката да насочи допълнителни ресурси към продуктивни сектори на икономиката и да подобри достъпа до финансиране за предприятията, които често се сблъскват със структурни бариери при търсене на кредит.

ЕБВР е дългосрочен партньор на Босна и Херцеговина и основен институционален инвеститор в страната,

подкрепяйки развитието на частния сектор, финансовата устойчивост и прехода към по-зелена икономика. От началото на дейността си в Босна и Херцеговина, ЕБВР е инвестирала над 3.4 милиарда евро в 265 проекта, подкрепяйки устойчивата инфраструктура, частния сектор и икономическата устойчивост.