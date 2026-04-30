28 законопроекта и 9 проекта на решения са внесени в първия работен ден на Народното събрание

От ГЕРБ-СДС внесоха законопроект за изменения в Закона за държавния дълг

Само ПБ не са предложили законови промени, рекордьори са ПП с 11 проекта

28 законопроекта и 9 проекта на решения са внесени още в първия работен ден на новото Народно събрание.

На практика единствено „Прогресивна България“ (ПБ) не са предложили законови промени.

За какво настояват депутатите и кои парламентарни групи са най-активни

Най-активни са от „Продължаваме промяната“ – само часове след раздялата с „Демократична България“ от групата се похвалиха с 11 внесени законопроекта в деловодството на Народното събрание. Повечето са със социална насоченост – от задължителни минимални заплати за лекари и магистър-фармацевти до еднократна помощ за всички ученици от първи до осми клас за началото на учебната година.

Три парламентарни групи – „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“ са внесли свои предложения за промени в Закона за съдебната власт и Закона за НСО. В първия се предлагат нови критерии за избор на членове на ВСС. Проектът на ДБ предвижда ограничаване на правомощията на Прокуратурата извън наказателния процес и ѝ дава възможност кандидати да се номинират от Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети на университетите.

Петър Петров от „Възраждане“ обясни, че тяхното предложение предвижда: „Наистина обследване на почтеността, имущественото състояние и подготовката на всички кандидати“.

Целта на промените в Закона за НСО е да падне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов от службата. Иван Демерджиев от „Прогресивна България“ изрази резерви към предложенията:

„Да нямат охрана изобщо депутатите е отделен въпрос от охраната на Пеевски и Борисов. Ако ме питате мен лично дали Пеевски и Борисов се нуждаят от охрана – не, не се нуждаят от охрана“, каза той.

С изменения в Изборния кодекс от ДПС настояват за премахване на ограниченията за откриване на изборни секции в чужбина.

От ГЕРБ са внесли промени в Закона за държавния дълг – акцентът е върху създаването на регламентиран механизъм за издаване на държавни ценни книжа, насочени пряко към физически лица, без необходимост от посредници.

Двата проекта на решения, внесени от „Възраждане“, задължават новия Министерски съвет да прекрати споразумението с Украйна, подписано от служебния премиер Андрей Гюров, и да оттегли даденото съгласие за държавни гаранции в размер на 1,2 милиарда евро за обезпечаване на заем за Украйна.

От „Демократична България“ пък искат да бъде създадена парламентарна комисия, която да разследва казусите „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“.