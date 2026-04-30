Моджтаба Хаменей с нов режим за управление на Ормузкия проток

Лидерът на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че Ислямската република ще въведе нова правна рамка за управление на Ормузкия проток, с което ще се постави началото на „нов етап“ в историята на Персийския залив и стратегическия воден път, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.

Хаменей определи Персийския залив като несравнима благословия, дарена от всемогъщия Бог на мюсюлманските народи в региона, като подчерта, че заливът е нещо повече от обикновен воден басейн.

„Ислямската република, признателна за божията благословия да управлява Ормузкия проток, ще осигури сигурността на Персийския залив и ще сложи край на враждебното използване на този воден път. Новата правна рамка и системата за управление на Ормузкия проток ще допринесат за благосъстоянието и развитието на всички държави в региона, а икономическите ѝ ползи ще донесат радост на нацията“, отбеляда аятолахът в свое послание по повод Националния ден на Персийския залив.

Според него този ресурс от векове насам предизвиква алчността на други държави.

„Празните американски бази едва могат да гарантират собствената си сигурност, камо ли тази на своите зависими или проамерикански съюзници в района“, обърна внимание аятолах Моджтаба Хаменей.

На този фон, въпреки примирието между Израел и Ливан, информационните агенции съобщиха за девет души, които са били убити в Южен Ливан при израелски удари. По предварителни данни на здравното министерство на Ливан сред загиналите има две деца и пет жени. Ранените са 23 души. Ливанският президент Жозеф Аун осъди продължаващите нарушения на примирието от страна на Израел.