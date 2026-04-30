Google бута Alphabet към печалба от 81% благодарение на бумa в облачния бизнес

Четири от най-големите технологични компании в света – Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. и Microsoft Corporation, отчетоха много добри резултати за първите три месеца на годината. Основната причина е бързото развитие на изкуствения интелект и облачните услуги.

Най-силно се откроява компанията майка на Google – Alphabet Inc. Нейната печалба е скочила с 81% благодарение на сериозните инвестиции в изкуствен интелект. Приходите ѝ също растат стабилно, най-вече от реклами и облачни услуги. Само облачният бизнес е нараснал с над 60%, което показва колко голямо е търсенето на AI решения.

AI и дигиталните услуги стават все по-важни за световната икономика, особено в момент, когато има опасения, че икономическият растеж може да се забави заради по-високи енергийни разходи и напрежението около войната в Иран. Според Световната банка, дигиталната икономика (реклама, облачни услуги, онлайн търговия) вече съставлява около 15% от световната икономика.

И четирите компании са се представили по-добре от очакванията. Това показва, че инвестициите в AI и облачни технологии засега се изплащат.

Този силен растеж е довел и до рязко покачване на стойността на компанията, която вече се доближава до 4.5 трилиона долара.

Amazon.com Inc. също се представя добре, благодарение на силното търсене на облачните ѝ услуги. Microsoft Corporation отчита резултати над очакванията.

При Meta Platforms Inc. ситуацията е малко по-различна – компанията също надминава прогнозите и отчита сериозен ръст (печалбата ѝ скача с 61%), но в същото време обявява, че ще харчи повече за развитие на AI. Това притеснява част от инвеститорите и води до спад на акциите.

Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърк заявява, че компанията има силно тримесечие и работи върху създаването на „суперинтелигентност“, която да достигне до милиарди хора.

Като цяло резултатите показват две неща: AI носи сериозни печалби на технологичните гиганти, но също така изисква огромни инвестиции, което прави бъдещето по-несигурно.

