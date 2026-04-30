РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Удариха поредна нелегална цигарена фабрика

Служители на отдел „Противодействие на контрабандата“ в ГДГП  са ударили поредната фабрика за нелегално производство на цигари при специализирана полицейска операция в Брезник. В хода на извършените оперативно-издирвателни действия в промишлената зона на Брезник граничните полицаи са разкрили производствена и складова база, оборудвана с поточна линия, резачка и сушилня за нарязване и преработка на тютюн без акцизен бандерол. На мястото е установен около един тон нарязан тютюн и кутии цигари без акцизен бандерол, наподобяващи мостри.

На митница „Калотина“ пък гражданин на Босна и Херцеговина беше спипан да превозва контрабандно в камион половин тон тютюн. Водачът е представил документ за превоз радиатори от Турция, но при извършен външен оглед и възникнали основателни съмнения товарният автомобил е бил насочен за сканиране с рентгенова апаратура, при което е била маркирана подозрителна зона.

При последвалата щателна митническа проверка в превозното средство са били открити 25 кашона с по 2 пластмасови кофи всеки. Във всяка от тях e имало пакети с тегло от по 500 гр тютюн за наргиле, без обозначена марка и български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандната стока е 500 кг. Стойността на дължимия акциз към датата на извършване на деянието възлиза на 60 845 евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.