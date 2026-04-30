В ЕС 92.7 млн. души живеят в риск от бедност – България е с най-висока инфлация

По данни на Евростат през 2025 година 92.7 милиона души в Европейския съюз (20.9% от населението) са били изложени на риск от бедност или социално изключване. В сравнение с 2024 година броят на хората в риск е намалял с 600 000 души, като тогава те са били 93.3 милиона.

Тези хора са живели в домакинства, изпитващи минимум един от трите фактора за риск от бедност и социално изключване: тежки материални и социални лишения и живот в домакинство с много нисък интензитет на икономическа активност.

Най-висок дял на хора в риск от бедност или социално изключване е отчетен в България (29%), следвана от Гърция (27.5%) и Румъния (27.4%). Най-ниски дялове са отчетени в Чехия (11.5%), Полша (15%) и Словения (15.5%).

В същото време България е и страната с най-високата инфлация в еврозоната за април, показват данни на Евростат.

При средна годишна инфлация от 3% в еврозоната, за България се отчита поскъпване от 6.2 процента. Това е рязко повишение спрямо март, когато годишното поскъпване е под 3 на сто. След нас са Хърватия и Люксембург с инфлация, надхвърляща 5 процента. Най-малко са поскъпнали стоките и услугите в Малта и Финландия – под 2.5 на сто.

Покачващите се цени в цяла Европа се подхранват от бързото покачване на цените на енергията заради войната с Иран.