РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

5 семена, които подпомагат мускулния растеж и подобряват цялостното здраве

Малки семена като чиа, тиквени и слънчогледови са богати на протеин, омега-3 мастни киселини и основни микроелементи. Те подпомагат изграждането на мускули и подобряват общото здравословно състояние.

Семена от чиа

Семената от чиа са богати на омега-3 мастни киселини, фибри и протеин, като спомагат за намаляване на възпаленията, ускоряват възстановяването на мускулите и осигуряват дълготрайна енергия, според Times of India.

Те абсорбират вода и се разширяват в стомаха, което подпомага по-доброто храносмилане и ги прави особено полезни за хора, които спазват балансиран хранителен режим.

Слънчогледови семена

Слънчогледовите семена са богати на витамини E и B, както и на важни микроелементи, които подобряват метаболизма и намаляват оксидативния стрес.

Те са отличен избор за междинна закуска по време на интензивни тренировки или при контрол на калориите, тъй като осигуряват ценни хранителни вещества и подпомагат възстановяването.

Ленено семе

Лененото семе съдържа както разтворими, така и неразтворими фибри и е богато на лигнани — растителни съединения с антиоксидантни свойства.

То подпомага здравето на сърцето и поддържа стабилен метаболизъм, което го прави особено полезно за хора, които искат да изградят чиста мускулна маса без натрупване на излишни мазнини.

Конопени семена

Конопените семена се отличават с това, че съдържат всичките девет незаменими аминокиселини, което ги прави пълноценен източник на протеин. Те са отличен избор за вегетарианци и вегани, които искат да увеличат приема на протеин без добавки.

Можете да ги консумирате леко запечени самостоятелно или да ги добавяте към салати, зърнени закуски или смутита.

Ключът е постоянството — дългосрочните ползи от доброто хранене идват от прости и устойчиви навици.

Тиквени семки

Тиквените семки са богати на цинк, магнезий и желязо, които подпомагат мускулните съкращения, ефективния транспорт на кислород и хормоналния баланс.

Високото им съдържание на протеин ги прави идеална закуска след тренировка, особено в комбинация с плодове или кисело мляко.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.