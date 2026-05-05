Amazon отваря логистиката си за всички бизнеси

Amazon отваря своята глобална логистична мрежа за всички компании, съобщиха от фирмата в понеделник (4 май). Новата услуга, наречена Amazon Supply Chain Services, поставя гиганта в електронната търговия в пряка конкуренция с UPS и FedEx. Услугата предоставя на бизнеса от всякакъв тип и размер достъп до възможностите на Amazon за транспорт, дистрибуция, обработка на поръчки и доставка на пратки.

Компанията посочва, че услугата ще подпомага фирми в сектори като здравеопазване, автомобилна индустрия, производство и търговия на дребно. С този ход Amazon създава нова възможност за растеж в своя e-commerce бизнес, като превръща услуга, използвана дълго време от хиляди независими търговци трети страни, в по-широко предложение за всяка компания.

„Amazon предоставя инфраструктурата, интелигентността и мащаба на своите логистични услуги – доказани през десетилетия – на бизнеси по целия свят, подобно на това, което Amazon Web Services направи за облачните изчисления“, заяви Питър Ларсен, вицепрезидент на Amazon Supply Chain Services, в публикация в блога.

От Amazon допълват, че Procter & Gamble, 3M, Lands’ End и American Eagle Outfitters вече са се включили в новата услуга.