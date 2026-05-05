Андрей Янкулов състави комисията, която да оцени кандидатите за Общия съд на ЕС

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов определи специалистите, които ще оценят кандидатите за двете места за български съдии в Общия съд на Европейския съюз, съобщава правният сайт “Лекс”. Комисията ще има петима редовни и петима резервни членове.

Редовни членове са: специалистът по право на ЕС Станислав Костов, съдията във Върховния касационен съд (ВКС) Петя Шишкова, съдията във Върховния административен съд (ВАС) Аглика Адамова, бившият съдия в Европейския съд за правата на човека Йонко Грозев и адвокатът и специалист по конкурентно право Светлина Кортенска.

Резервни членове са: проф. Живко Драганов, съдията от ВКС Снежанка Николова, съдията от ВАС Таня Куцарова, адвокатът и бивш заместник-председател на ВКС Евгений Стайков и адвокатът и специалист по конкурентно право Маргарита Димитрова.

За първи път в историята на конкурсите за различни длъжности, които е провеждало Министерството на правосъдието, назначаването на членовете на комисията по подбора е придружено от мотиви, от които става ясно как те са определени.

От всички юридически факултети, двете върховни съдилища и Висшия адвокатски съвет са изискани предложения за номинации за членове на комисията.

„С оглед спецификата на профила на членовете на комисията, включително необходимостта всички членове да преценяват уменията на кандидатите по френски език, е прието, че могат да бъдат определени и членове извън посочените институции“, пише още в мотивите.

Предложения са постъпили от ВКС, ВАС, Висшия адвокатски съвет, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както и от Българската асоциация по европейско право (БАЕП). Допълнително е осъществен контакт с проф. Живко Драганов от Университета за национално и световно стопанство.

Станислав Костов е номиниран и от Великотърновския университет, и от БАЕП. Двете върховни съдилища са посочили по двама съдии, а Висшият адвокатски съвет е номинирал Светлина Кортенска.

„За пети член на комисията е обсъдена възможността да бъде определен съдия с опит в международни съдилища. Предложението за Александър Арабаджиев, съдия в Съда на Европейския съюз до 2025 година, не е възприето с оглед избягване на съмнения за конфликт на интереси, доколкото сред кандидатите има лица, свързани с неговата дейност“, обясняват от правосъдното ведомство и допълват, че съдиите от съдебната система на ЕС не следва да се намесват в националните процедури по подбор на кандидатите й.

Поради това за член на комисията е определен Йонко Грозев, който е изпълнявал функциите на съдия в Европейския съд по правата на човека, като лице с релевантен международен опит, придобит в резултат на номинация от българската държава.

По отношение на резервните членове, извън предложените от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, са постъпили номинации за проф. Ирена Илиева, проф. Малина Новкиришка и проф. Емилия Друмева, чиито основни научни специализации обаче не са пряко в областта на правото на Европейския съюз.

Предвижда се основните членове на комисията да изберат председател на комисията и да подпишат декларации за липса на основания за отвод и за неразкриване на лични данни на кандидатите.

Пълният списък с имената на кандидатите е публикуван в специалната секция „Процедура за подбор на кандидати за съдия от България в Общия съд на ЕС“ на интернет страницата на правосъдното министерство.