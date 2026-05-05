Apple води разговори с Intel и Samsung Electronics за производство на чипове в САЩ

Apple е провела предварителни разговори за възможността Intel и Samsung Electronics да произвеждат основните процесори за нейните устройства, съобщи Bloomberg в понеделник (4 май), позовавайки се на източници, запознати с темата.

Ръководители на Apple са посетили завод на Samsung в процес на изграждане в Тексас, а отделно са провели и начални разговори с Intel относно използването на производствените ѝ мощности за чипове, допълва информацията. Подобен ход би дал на Apple алтернативен вариант извън дългогодишния ѝ партньор Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), но компанията има притеснения относно използването на технологии, различни от тези на TSMC – включително по отношение на надеждността и мащаба.

Според публикацията, разговорите със Samsung и Intel са в ранен етап и засега не са довели до конкретни поръчки.

От Apple предупредиха и за продължаващи ограничения в доставките на чипове при обявяването на резултатите си миналия месец. Продажбите на iPhone са били засегнати от недостиг на усъвършенствани процесори, които са „мозъкът“ на устройствата, посочи тогава главният изпълнителен директор Тим Кук.

Чиповете за серията iPhone 17 се произвеждат по вариант на същата технология на TSMC, използвана и при много от водещите чипове за изкуствен интелект.