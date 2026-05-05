Инициатива за енергийно обновяване в Пловдив е финалист за европейски награди

Проект за подкрепа на енергийното обновяване на жилищни сгради в Пловдив е сред тримата финалисти, номинирани за Европейските награди за устойчива енергия в категорията „Местни енергийни действия“ за 2026 година. Инициативата „МултиХоум“ предоставя безплатни консултации за граждани и промотира цялостни енергийни решения, които подобряват уюта у дома и съществено понижават разходите за енергия.

„В България темпът на енергийно обновяване на сградния фонд традиционно е бавен“, посочва координаторът на инициативата Ина Карова. По думите ѝ административните, техническите и финансовите бариери възпрепятстват реализирането на амбициозни проекти за енергийна ефективност. Въпреки че близо две трети от жилищата в област Пловдив се нуждаят спешно от саниране, от 2012 г. насам по Националната програма за обновяване са реновирани по-малко от 2% от тях.

В Пловдив обаче ситуацията започва да се променя благодарение на „МултиХоум“.

От началото й през 2024 г. тя е предоставила над 250 индивидуални консултации на собственици на жилища в региона и е реализирала повече от 125 услуги – от административно съдействие до техническо проектиране и финансово структуриране на проекти за обновяване. Към момента от услугата се възползват 22 многофамилни жилищни сгради, като се очаква подобрената им енергийна ефективност да доведе до намаляване на енергийното потребление и въглеродни емисии с над 60%. „Тези цифри не са просто статистика“, подчертава Карова. „Благодарение на инициативата за информираност и подкрепа близо 1900 домакинства в Пловдив ще живеят в по-топли, по-комфортни и по-достъпни за поддържане жилища.“

Инициативата „МултиХоум“ се реализира от Енергийна Агенция – Пловдив и Община Пловдив

с подкрепата на програмата LIFE на Европейския съюз. Тя обединява в пазарно ориентирано партньорство общинската администрация, експерти от регионалната енергийна агенция, местни бизнеси от строителния бранш, както и финансови институции.

„Доказахме, че най-голямата пречка пред енергийното обновяване не е нито технологията, нито финансирането, а липсата на пазарно сътрудничество“, казва нейния координатор. „Когато всички пазарни участници са в прозрачно и отговорно партньорство, това създава реално предлагане и търсене на пазара.“ Тя определя подхода като „печеливш за всички“: „Собствениците на жилища получават надежден партньор и ясно напътствие от „МултиХоум“; бизнесът – работа с вече добре подготвени клиенти; публичните власти – добър механизъм за изпълнение на целите за декарбонизация и климатична устойчивост.“

Според Карова,

моделът от Пловдив може да отключи така необходимите частни инвестиции,

за да могат да бъдат постигнати амбициозните европейски ангажименти за декарбонизация и климатична устойчивост. „Всеки регион може да създаде собствен самоподдържащ се модел: повече обновени домове – повече квалифицирани работни места – повишено доверие в пазара – и още повече проекти за обновяване.“ От Енергийна Агенция – Пловдив отбелязват, че „МултиХоум“ вече трансформира жилищния сектор в област Пловдив и ускорява прехода към чиста енергия за цялата местна общност. Чрез иновативния си модел на работа, инициативата едновременно насърчава местната икономика и изгражда устойчиво енергийно бъдеще за региона.

Проектът „МултиХоум“ е сред тримата финалисти в категорията „Местни енергийни инициативи“

на Европейските награди за устойчива енергия. Отличието признава инициативи, които допринасят за прехода към чиста енергия на местно и общностно ниво. Другите финалисти са Nova Energia Osona от Испания и 100 Projects Phasing out Gas от австрийската столица Виена. Проектът Nova Energia Osona развива енергийна система, базирана на сътрудничество между местни власти и енергийни общности в Каталуния. Инициативата 100 Projects Phasing out Gas обхваща добрите практики на Виена за постепенно преминаване на отоплението в битови и бизнес сгради от природен газ към възобновяеми източници.

Победителят ще бъде избран чрез онлайн гласуване,

което е достъпно от днес и ще продължи до 31 май, а победителят ще бъде обявен на церемония по връчването на наградите в Брюксел на 9 юни.

Европейските награди за устойчива енергия (EUSEW Awards) отличават личности, проекти и инициативи с изключителен принос към европейския преход към чиста енергия. Общо девет финалисти са избрани от журито в три категории: „Малки и средни предприятия за енергийна ефективност“, „Местни енергийни инициативи“ и „Жени в енергетиката“.

Европейската седмица на устойчивата енергия (EUSEW 2026) е най-голямото ежегодно събитие в Европа, посветено на възобновяемата енергия и енергийната ефективност, организирано от Европейската комисия и нейните структури Генерална дирекция „Енергия“ и Изпълнителна агенция за климат, инфраструктура и околна среда (CINEA). Юбилейното 20-то издание на EUSEW ще се проведе от 9 до 11 юни и ще включва тридневна конференция, церемония по връчване на наградите EUSEW, енергиен панаир и шестото издание на Европейския ден на младежта и енергията.