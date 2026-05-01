Apple отчита рекордно търсене на линията iPhone 17

Apple отчете рекордно търсене на линията iPhone 17, а рекордните дигитални продажби помогнаха на технологичния гигант да надмине очакванията на анализаторите. Печалбата на компанията за последното тримесечие е 29.6 милиарда долара при приходи от 111.2 милиарда долара.

Според AFP, главният изпълнителен директор Тим Кук нарече тримесечието „най-доброто мартенско тримесечие досега“. Той отбеляза, че продажбите на смартфони демонстрират двуцифрен ръст в почти всеки регион, където компанията оперира.

На 20 април Тим Кук обяви, че ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор

и ще стане изпълнителен председател на борда на директорите на компанията. Неговият наследник е Джон Тернус, настоящ вицепрезидент по хардуерно инженерство.