Бизнесът вече има достъп до нов портфейл от 314 млн. евро за устойчиви проекти

ОББ Бизнесът с нов портфейл от 314 млн. евро за устойчиви проекти

Бизнес центровете и корпоративните отдели на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, осигуряват финансиране чрез финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“ от началото на месец май. Средствата за финансовия инструмент (ФИ) са по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Публичният ресурс за ФИ и БФП е насочен към подкрепа на крайни получатели в две направления, които са специфичните цели на Програмата – „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове“ (портфейл Енергийна ефективност) и „Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно-ефективна икономика“ (портфейл Ресурсна ефективност).

ОББ е част от Фонд за устойчиви градове (ФУГ),

който на 17 октомври 2025 г. подписа две гаранционни споразумения с Фонд Мениджър за Финансови Инструменти в България (ФМФИБ) за изпълнение на новия финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“. Този финансов инструмент е първи по рода си в България, който включва възможност за комбиниране на кредит с безвъзмездна финансова помощ (БФП) в рамките на една операция. В консорциума Фонд за устойчиви градове ОББ е партньор с Фонд за устойчиво градско развитие, Фонд ФЛАГ и „Българска консултантска организация“ ЕООД.

Очакваният общ портфейл от кредити по двете споразумения, изпълнявани от Фонд за устойчиви градове, е 314.4 млн. евро. По всеки отделен кредит се осигурява гаранционно покритие  до 80% по програмата, осигурено от ФМФИБ. Допустимите проекти могат да бъдат реализирани във всички региони на България, като над 80% от ресурса по програмата е насочен за проекти в по-слабо развитите региони.

Максималният размер на един кредит е до 3.8 млн. евро,

като следва да бъде съобразен и с приложимия режим на държавна помощ.

Безвъзмездната финансова помощ по инструмента е два вида: Техническа подкрепа за енергийна ефективност в размер до 15 хил. евро и Капиталова отстъпка в размер на 15 % процента от размера на кредита.

Крайните кредитополучатели следва да отговарят на изискванията на ФУГ по отношение на кредитоспособност, собствено участие в проекта (когато е приложимо) и обезпечения.

Мениджърите „Връзки с клиенти“ в 18 бизнес центъра на банката в София и големите градове на страната ще разглеждат проектни предложения и ще консултират кандидатите. Проектните предложения ще се разглеждат до изчерпване на финансовия ресурс, като ще се финансират само проекти, които отговарят на изискванията за допустимост, финансова жизнеспособност и на приложимите правила за държавни помощи.

Крайният срок за усвояване на средствата е 31 декември 2029 година.

