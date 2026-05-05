ЕС ще продължи да подкрепя Армения в усилията ѝ за развитие на региона

Европейският съюз ще продължи да подкрепя Армения в усилията ѝ за развитие и стабилизиране на региона. Това стана ясно от думите на председателя на Европейския съвет Антонио Коща по време на първата среща на върха Армения – ЕС в Ереван.

„Тази среща на върха е важен етап в задълбочаването на партньорството между ЕС и Армения и отразява значителните постижения от последните години и нашата обща амбиция да донесем осезаеми ползи за гражданите, бизнеса и обществото“, отбеляза Коща.

Председателят на Европейския съвет добави, че геополитическата позиция на Армения не се е променила, но реформите, които осъществява, значително са изменили ситуацията.

Преди Коща френският президент Еманюел Макрон определи Европа като „естествен партньор“ за страните от Южен Казваз и каза, че Армения има „европейско призвание„.

„Европа е измислила възможна концепция, която да съчетае съюз между народи, консолидиран през 19-ти век, с траен мир. Това е Европейският съюз. Това е безпрецедентна геополитическа конструкция, която слага край на империите и хегемонията, изграждайки уважителен диалог между държавите“, изтъкна Макрон.

Той призова за създаване на „нов съюз“ от независими държави, които подкрепят международния ред. Този подход според него трябва да замени политиката на силата.