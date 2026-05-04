Франция отказва участие в „Проект Свобода“

Франция няма да се включи в американската инициатива „Проект Свобода“, насочена към осигуряване на безопасен коридор за кораби в Ормузкия проток. Това заяви френският президент Еманюел Макрон при пристигането си в Ереван, Армения за срещата на върха на Европейската политическа общност.

Държавният глава изрази скептицизъм по отношение на новата операция, като определи рамката ѝ за „неясна“. По думите му всякакви действия за възстановяване на корабоплаването в стратегическия воден път трябва да бъдат координирани между САЩ и Иран.

Ирански представители предупредиха, че евентуални действия в протока биха нарушили крехкото примирие.

Командирът на Централния щаб на иранската армия „Хатам ал-Анбия“ Али Абдулахи предупреди, че военните на страната ще „атакуват всички чуждестранни сили, приближаващи се към Ормузкия проток“.

Абдулахи подчерта, че Техеран многократно е заявявал, че „сигурността на пролива е в ръцете на въоръжените сили на неговата страна“, добавяйки още, че армията ще „отговори твърдо на всяка заплаха, независимо от нейния мащаб или местоположение“, цитира го БНР.

