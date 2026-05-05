На консултациите при Йотова и от ПП подчертаха, че основната задача е демонтирането на модела „Пеевски – Борисов“

От „Продължаваме промяната“ заявиха на консултациите при президента Илияна Йотова, че демонтажът на модела „Пеевски – Борисов“ е сред основните очаквания на гражданите, изразени по време на протестите през декември.

На срещата на „Дондуков“ 2 участваха Асен Василев и Николай Денков. Според тях сигналът от обществото е, че досегашният модел на управление трябва да приключи, включително чрез конкретни действия като сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Асен Василев съобщи, че формацията е внесла предложение настоящият състав на Висшия съдебен съвет да не извършва назначения на ръководители в съдебната система. По думите му, след изборите са отворени 26 процедури, които могат да бъдат финализирани преди смяната на съвета.

Той подчерта, че управлението на публичните финанси ще бъде ключово предизвикателство за новата власт. Според него международната обстановка, включително войната в Иран, ще окаже натиск върху инфлацията, а най-добрата защита е доходите да растат по-бързо чрез ограничаване на изтичането на средства.

Василев посочи, че във фискалния резерв има около 6,5 млрд. евро, от които около 4 млрд. евро представляват буфер за новото правителство. Той предупреди, че евентуално поемане на нов дълг трябва да бъде внимателно аргументирано.

Николай Денков акцентира върху очакванията за справедливост след изборите и изтъкна, че важни са назначенията на професионалисти с висока експертиза и интегритет. Като приоритети той отбеляза предстоящите процедури за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, нов Инспекторат и антикорупционна комисия, която да функционира ефективно.

Консултациите при президента ще приключат с разговор с представители на „Възраждане“, като се очаква в четвъртък да бъде връчен първият мандат за съставяне на правителство.