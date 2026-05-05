Около 65% от новозаетите офисни площи в София са взети от IT фирми

Пазарът на офис площи в София отбелязва първото тримесечие на 2026 г. с временно забавяне на активността. Липсата на яснота относно осигурителните вноски на служителите, общата икономическа политика, въвеждането на еврото и неговия ефект върху инфлацията, както и неочакваната война в Персийския залив, повишиха несигурността и подтикнаха някои мениджъри да отложат за известно време договарянето на офис пространство. Това показва докладът за пазара на офис площи на международната консултантска компания за бизнес имоти Cushman&Wakefield, представлявана в България от Cushman&Wakefield | Forton.

В първото тримесечие общият обем на сключени наемни сделки достига 43 200 кв. м, което представлява спад от 4,9% спрямо четвъртото тримесечие и намаление от 15,9% спрямо същия период на миналата година.

Най-висока наемна активност е отчетена в периферните зони на града. Там са договорени приблизително 24 000 кв. м, основно в офис сгради в района на Околовръстен път, в и около „Бизнес Парк София“. Второ място заемат зоните, разположени по основните пътни артерии, с около 14 000 кв. м, следван от широкия център и централния бизнес район с общо 5400 кв. метра.

Около 65% от новонаетите офисни площи са взети от IT фирми. Останалите са разпределени между предприятия от сферата на административните услуги (9%), здравеопазването (7%), търговията на едро (5%) и други (15%).

„В първото тримесечие на 2026 г., а между другото и в последното тримесечие на миналата година, несигурността повлия на поведението на наемателите и в крайна сметка – на обема договорени офис площи. Гледаме към следващите три месеца с предпазлив оптимизъм, тъй като поне част от неизвестните в бизнес средата ще се изяснят. Например, държавният бюджет ще даде яснота за осигурителните вноски и максималния осигурителен доход“, коментира Йоанна Димитрова, Мениджър „Офис площи“, Cushman & Wakefield Forton.

Ограничено ново предлагане и лек спад на свободни площи

Новото предлагане остава ограничено, като единственият завършен проект през първото тримесечие е Oxia на Bernard Investments. Офисната сграда с разгъната застроена площ от 3800 кв. м, получи разрешение за ползване и започна работа през март. Сградата е клас „А“, с LEED Platinum сертификат и предлага комбинация от обслужвани и стандартни офис пространства.

Към края март обемът на площите в процес на изграждане достига 219 000 кв. метра. Около 46%, или приблизително 100 000 кв. м, разпределени в 16 проекта, се очаква да бъдат завършени до края на 2026 година. Поради това рискът от свръхпредлагане е сред основните притеснения на наемодателите в София.

Общият обем офис площи в столицата достига 2 349 000 кв. м в края на март.

Свободните офис площи на пазара в София възлизат на 278 000 кв. м, което представлява 11,8% от офисния фонд.

Най-нисък обем свободни площи – 12 600 кв. м, е отчетен в централната бизнес зона на София, където нивото на незаетост спада до 5,3 на сто. Най-висок обем – 130 000 кв. м, е наличен в зоната на главните пътни артерии, където вакантността също намалява – до 11,5 на сто. Най-висок процент незаети площи – 16%, е отчетен в периферните райони.