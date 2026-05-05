McLaren представи състезателен автомобил за избрани клиенти

McLaren представи два двойни състезателни автомобила, обозначени като MCL-HY. Първият, който носи префикса FIA, ще се състезава в Световния шампионат по издръжливост през 2027 г., включително 24-те часа на Льо Ман. Вторият, GTR, е автомобил, достъпен за закупуване от клиенти.

McLaren не е бил ограничен от състезателните разпоредби при разработването на версията GTR, което я прави по-лека и по-мощна от автомобила от Световния шампионат. В резултат на това, автомобилът на клиента няма хибридната система, изисквана от класа LMDh на FIA, и е оборудван с 2,9-литров турбо V6 двигател, произвеждащ 730 к.с., докато бензиново-електрическият спортен прототип произвежда 707 конски сили.

Без батерии и електродвигатели, GTR е по-лек от състезателния автомобил, който тежи 1030 кг, въпреки че действителното тегло не е посочено. И двата автомобила споделят един и същ монокок от въглеродни влакна и външен дизайн. На публикуваните изображения те се различават само по боята си: GTR е сребрист с оранжеви акценти, докато вариантът на FIA е оформен по подобие на настоящите автомобили McLaren от други състезателни серии, включително „Формула 1“.

Като част от пакета Project: Endurance, собствениците на MCL-HY GTR ще получат двугодишна програма за обучение на писта с професионален коучинг, екип от механици и инженерна поддръжка. 

McLaren все още не е разкрил цените или броя на планираните за производство автомобили за клиенти, но потвърди, че собствеността ще бъде ограничена до няколко избрани. 

Първите доставки се очакват в края на 2027 година.

Британският производител на луксозни автомобили McLaren Automotive (известен преди като McLaren Cars) е базиран в Технологичния център на McLaren в Уокинг, Англия. Основните продукти на компанията са спортни автомобили, които се произвеждат вътрешно в определени производствени съоръжения. Към март 2025 г. McLaren Automotive е изцяло собственост на CYVN Holdings LLC, собственост на правителството на Абу Даби.

