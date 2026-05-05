РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Наемните нива при офис площите в София остават стабилни през първото тримесечие

Германия ще позволи на пенсионерите да печелят до 2000 евро месечно без данъци

Благоприятни за наемателите са ценовите нива в повечето подпазари при офис площите в София макар през първото тримесечие на 2026 г. да имаше временно забавяне на активността. Това показва докладът за пазара на офис площи на международната консултантска компания за бизнес имоти Cushman&Wakefield, представлявана в България от Cushman&Wakefield | Forton.

Наемните нива остават стабилни през първото тримесечие, което отразява по-слабото търсене, обема на налични свободни площи в повечето подпазари и притесненията, свързани с потенциално свръхпредлагане, коментира Йоанна Димитрова, Мениджър „Офис площи“, Cushman & Wakefield Forton

Йоанна-Димитрова-мениджър-„Офис-площи-CushmanWakefield-Forton-Yoanna-Dimitrova

Наемите за Клас „A“ офиси се задържат основно в диапазона от 14–18 евро/кв. метър. В централната бизнес зона първокласните наеми остават на нива от 20 евро/кв. м за четвърто поредно тримесечие.

Близо 50 000 кв. м офис площи са обект на инвестиционни сделки

През първото тримесечие са реализирани две значими инвестиционни сделки с офис имоти. Bernard Investments придоби двете офис сгради на BSR One, разположени в софийския квартал „Слатина“. С тази сделка инвеститорът увеличи портфолиото си с почти 30 000 кв. м офис площи, като вече управлява 120 000 кв. м в 10 сгради в столицата.

Втората сделка бе придобиването на Varna Towers – сграда със смесено предназначение (офиси и търговия) в най-големия град на българското Черноморие, от двама местни инвеститори. Офисната част от сделката включва две кули с обща отдаваема офис площ от 18 500 кв. метра.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.