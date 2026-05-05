Наемните нива при офис площите в София остават стабилни през първото тримесечие

Благоприятни за наемателите са ценовите нива в повечето подпазари при офис площите в София макар през първото тримесечие на 2026 г. да имаше временно забавяне на активността. Това показва докладът за пазара на офис площи на международната консултантска компания за бизнес имоти Cushman&Wakefield, представлявана в България от Cushman&Wakefield | Forton.

Наемните нива остават стабилни през първото тримесечие, което отразява по-слабото търсене, обема на налични свободни площи в повечето подпазари и притесненията, свързани с потенциално свръхпредлагане, коментира Йоанна Димитрова, Мениджър „Офис площи“, Cushman & Wakefield Forton.

Наемите за Клас „A“ офиси се задържат основно в диапазона от 14–18 евро/кв. метър. В централната бизнес зона първокласните наеми остават на нива от 20 евро/кв. м за четвърто поредно тримесечие.

Близо 50 000 кв. м офис площи са обект на инвестиционни сделки

През първото тримесечие са реализирани две значими инвестиционни сделки с офис имоти. Bernard Investments придоби двете офис сгради на BSR One, разположени в софийския квартал „Слатина“. С тази сделка инвеститорът увеличи портфолиото си с почти 30 000 кв. м офис площи, като вече управлява 120 000 кв. м в 10 сгради в столицата.

Втората сделка бе придобиването на Varna Towers – сграда със смесено предназначение (офиси и търговия) в най-големия град на българското Черноморие, от двама местни инвеститори. Офисната част от сделката включва две кули с обща отдаваема офис площ от 18 500 кв. метра.