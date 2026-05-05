Преметнаха мъж с измама за лечение на близък роднина

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 48-годишен мъж за телефонна измама, свързана с искана сума за лечение на болен роднина. пострадалият бил заблуден, че получава обаждане от столична болница, където снаха му е настанена и има нужда от спешна операция на крака. На същата дата до служебния вход на болница „Н.И.Пирогов“ в съучастие с неустановено лице по делото, мошеникът прибрал от жертвата 11 700 евро. По отношение на обвиняемия ще се иска налагане на постоянен арест.