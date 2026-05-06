Създават портал, чрез който гражданите да съобщават за арогантно поведение на длъжностни лица в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич обяви стартирането на специален портал, чрез който гражданите могат да докладват за арогантно и неподходящо поведение от страна на длъжностни лица.

„Скоро ще отворя портал, където ще говоря ексклузивно за това и където ще призовавам хората да ми докладват всичко. Не знам точно как ще работи, но идеята беше моя: или ще бъде на някаква платформа, където хората ще могат да докладват за всички арогантни служители, включително тези около мен. И ще го направя скоро, през следващите две-три седмици“, каза сръбският лидер в ефира на телевизионния канал „Информър“.

Според сръбския президент, проблемът с арогантното поведение сред местните служители е една от темите, за които гражданите му пишат ежедневно. Той подчерта, че това не е критика към успешни или богати хора сами по себе си, стига да са постигнали позициите си чрез честен труд. „Уважавам хората, които са богати, ако са ги придобили честно. В такъв случай те със сигурност са способни и трудолюбиви хора“, отбеляза Вучич.

Сръбският лидер обясни, че има предвид поведението на

хора, които се опитват да демонстрират власт в ежедневието и публично.

„Знаете ли кой съм аз? Когато чуя този въпрос, а вие го чувате всеки ден, от хора, които паркират незаконно и нагло на места, запазени за хора с увреждания, от хора, които не искат да чакат реда си, за да изкажат съболезнования, от хора, които не искат да стоят на опашка в магазина, от хора, които не искат да се държат прилично в обществото, защото, очевидно, трябва да демонстрират силата си по всякакъв възможен начин“, отбеляза той.

Вучич заяви, че икономическите и инфраструктурните резултати са важни за Сърбия, но че борбата с принципа „знаете ли кой съм аз?“ е особено важна за възстановяване на общественото доверие. „Това ще трябва да бъде част от по-големите промени през следващия период. И аз вярвам, че можем да го направим. Защото, когато говоря за промяна, говоря за промяна, която може да бъде постигната от сериозни и отговорни хора, а не от тези, които нямат план, няма програма, нямат отговорност“, подчерта президентът.

„Имаме и друг проблем, за който хората също са прави. Нямаше достатъчно справедливост и затова част от вината е наша, част от вината е във факта, че трябва да се уважава конституцията и независимостта на съдебната система, че трябва да се уважава независимостта на прокуратурата и всичко останало“, заключи сръбският президент.

