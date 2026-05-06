САЩ и Иран са близо до подписване на меморандум за прекратяване на войната

Американски висши представители от Белия дом смятат, че са близо до подписване на меморандум за разбирателство с Иран. Неговата цел е да се стигне до прекратяване на войната, като той послужи и за основа на по-задълбочени преговори по ядрената програма на Иран, съобщава Axios, позовавайки се на свои източници.

САЩ очакват отговора на Иран по няколко ключови точки в рамките на следващите 48 часа. Според Axios „все още нищо не е договорено“, но неговите източници уверяват, че никога досега от началото на военните действия не са били толкова близо до постигане на споразумение.

От друга страна от Axios поясняват, че според Вашингтон иранското ръководство е разделено и постигането на консенсус между различните фракции в Техеран може да се окаже трудна задача.

В същото време според двама източници на Axios решението на Доналд Тръмп от вчера да преустанови операция „Проект Свобода“ в Ормузкия проток се дължи на напредъка в преговорите.

Меморандумът съдържа 14 точки. Те включват: край на войната в региона и начало на 30-дневен период на преговори по подробно споразумение за отваряне на Ормузкия проток от двете страни; ангажимент от страна на Иран да наложи мораториум върху обогатяването на уран (обсъжда се 12-годишен период); извозване на високообогатения уран от Иран извън страната (обсъжда се вариант той да бъде прехвърлен в Съединените щати); отказ от страна на Иран да се снабдява с ядрени оръжия и прекратяване на експлоатацията на подземни ядрени съоръжения;

съгласие от страна на САЩ да отмени санкциите срещу Иран и да размрази милиарди долари по ирански банкови сметки и авоари; съгласие от страна на Иран на територията на страната да бъдат извършвани инспекции от служители на ООН, включително и такива – без предварително предупреждение.

Axios съобщава, че от страна на Вашингтон в преговорите участват специалният пратеник на президента на САЩ в Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на Тръмп – Джаред Къшнър. Те преговаряли с няколко ирански представители и директно, и чрез посредници.

Предположенията за евентуален скорошен край на войната доведоха до сериозно понижение на цените на петрола – под 100 долара за барел.

Междувременно президентът Доналд Тръмп написа в Truth Social, че Ормузкият проток ще бъде отворен за всички, ако Иран се съгласи да изпълни договореното споразумение по меморандума за прекратяване на войната. Ако Техеран обаче не се съгласи, бомбардировките ще започнат отново и ще бъдат много по-разрушителни – с много по-голяма интензивност, отколкото преди.