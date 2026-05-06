Bugatti представи хиперкола, посветена на водното конче

Bugatti представи уникален модел, разработен от отдела за персонализация Sur Mesure. Той е поръчан от американски колекционер, чиято колекция вече включва четири хиперколи Bugatti с дизайн, вдъхновен от насекоми. Новият роудстър W16 Mistral Fly Bug, посветен на водното конче, също е проектиран в този стил.

Екстериорът на този Bugatti W16 Mistral е завършен в ексклузивен цвят Dragonfly Blue, който блести в нюанси на тюркоазено и тъмносиньо в зависимост от светлината, препращайки към крилата и тялото на водното конче. Хиперколата е украсена и с ръчно апликиран черен елиптичен мотив с интегрирани монохромни емблеми на Bugatti Macaron.

Интериорът е в синьо-черна цветова схема, съответстваща на екстериора. Елиптичният мотив се използва и върху панелите на вратите, а тапицерията е комбинация от кожа и алкантара. Корпусът на скоростния лост е украсен с характерната танцуваща фигурка на слон.

Няма технически промени. Подобно на останалите 99 Mistral, планирани за производство, хиперколата се задвижва от 8-литров W16 двигател с четири турбокомпресора, произвеждащ 1600 к.с. (1600 Nm), съчетан със 7-степенна автоматична скоростна кутия. 

Други модели на Bugatti, вдъхновени от насекоми, в колекцията на клиентите се наричат ​​Veyron Grand Sport Vitesse Hellbug, Divo Lady Bug и Chiron Hellbee.

