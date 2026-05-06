В Трявна майстори дърворезбари се съревновават кой ще изработи най-добрите пластики за градска среда

В Трявна отбелязват Дните на дърворезбата. По този повод, както преди 218 години, майстори дърворезбари сключват облог – но не, както някога, за най-добрите резбовани слънца, а за съвременни пластики за градска среда. Това обясни директорът на Националната гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа“ Орфей Миндов, цитиран от БТА. Той уточни, че конкурсът има особено значение, защото произведенията ще бъдат публично достъпни и ще достигнат до широка аудитория.

Орфей Миндов разказа и защо в Трявна честват Дните на дърворезбата на 6 май – причината е, че Свети Георги не е само покровител на воините и победителите. Той е и покровител на дърворезбарите. „Овчарите – с гегите и ножовете си – са първите, които създават дърворезбата. Оттам идва тази връзка и закрила“, обясни Миндов и допълни, че светецът символично дава „творческа енергия и сила за създаване на красота“.

Миндов сподели и че посетителите на Дните на дърворезбата, които са дошли от чужбина, са много впечатлени от българските майстори и признават, че подобно нещо – като образците на Тревненската школа – не са виждали никъде по света.

В рамките на празника днес се провеждат и демонстрации с участието на шест училища по приложни изкуства от страната. „Всяко училище представя своите специалности и работа с различни материали. Когато се съберем заедно – заедно с музикантите – се вижда цялата картина на българската култура, пречупена през погледа на младите“, разказа още Миндов.

Резбеното слънце на уста Димитър Ошанеца в Даскаловата къща в Трявна

Особено място заемат и участниците от Котел. За тях Миндов отбеляза, че те носят същата енергия като Трявна, но чрез музиката – гайди, танци, народни песни и това допълва празника по естествен начин.