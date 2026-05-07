Новият парламент трябва да назначи почти 50 души в 14 държавни органа

Новото 52-ро Народно събрание трябва да извърши общо 49 назначения в регулаторните органи, службите и съдебната система. Това стана ясно от справка, представена от председателя на парламента Михаела Доцова, като подобна информация традиционно се обявява в началото на всяка парламентарна сесия и включва органите с изтекъл или изтичащ мандат.

Все още няма изготвен график за започване на процедурите, тъй като първо трябва да бъдат създадени постоянните парламентарни комисии, да бъде приет правилникът на парламента и да се направят необходимите законодателни промени за част от назначенията.

Част от назначенията се правят по предложения на председателите на комисиите или на различни институции, други – по предложение на Министерски съвет, а трети са от парламентарната квота. Тъй като повечето от тези избори се приемат с обикновено мнозинство, за „Прогресивна България“ би било сравнително лесно да назначи кандидати на свободните позиции.

Органи с изтекъл мандат:

  • Главен инспектор и десет инспектори към инспектората във Висшия съдебен съвет;
  • Единадесет членове на съдийската и прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет;
  • Трима членове за Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
  • Четирима членове на Комисията за публичен контрол над регистрирани одитори по предложение на председателя;
  • Председател на КОНПИ, зам-председател и трима членове;
  • Председател на ИССИ;
  • Член на СЕМ;
  • Член на КЕВР.

Органи с предсрочно прекратен мандат:

  • Член на Фискалния съвет

Органи с изтичащ мандат през настоящата сесия на парламента:

  • Зам.-председател на КФН;
  • Член на КФН.

Органи, които Народното събрание трябва да избере според настоящото законодателство:

  • Председатели на ДАНС, ДАР и ДАТО, по предложение на Министерския съвет.

Неконституирани органи:

  • Председател и шестима членове за Националния съвет за българите, живеещи извън Република България.
