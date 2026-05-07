Бивш депутат от "Има такъв народ" оглави кабинета на председателя на парламента

Бившият народен представител от „Има такъв народ“ Николета Кузманова, която бе част от 51-ото Народно събрание, е станала началник на кабинета на председателя на 52-ия парламент Михаела Доцова.

Коя е Николета Кузманова?

Кузманова е на 54 години, юрист, доцент и доктор по наказателно право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където преподава. Тя влезе в парламента като депутат от „Има такъв народ“, избрана от Габрово. Остана лоялна на партията на Слави Трифонов и след политическите сътресения около кабинета „Желязков“, в който формацията участваше.

Кузманова беше назначена и за зам.-шеф на парламентарните комисии по правни въпроси и противодействие на корупцията.

Съпругът ѝ Илия Кузманов оглавява Синдикалната федерация на служителите в МВР, най-големият полицейски синдикат в страната.

По информация на парламентарната администрация Кузманова е уверила служителите, че не се предвиждат резки кадрови промени или сериозни размествания в екипа.

Миналата седмица Михаела Доцова от „Прогресивна България“ беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание със 188 гласа „за“. Освен подкрепата на своята партия, тя получи подкрепа от ГЕРБ, както и от ДПС.

Доцова е на 42 години и също е юрист. От 2017 г. професионалната ѝ кариера е свързана с Министерството на околната среда и водите, където повече от седем години ръководи дирекция „Правна“. В различни периоди тя е била и главен секретар на ведомството, както и началник на кабинета на министъра тогава – Манол Генов от БСП. Доцова запазва поста си и при служебния министър Юлиян Попов, а впоследствие излиза в отпуск, след като оглавява листата на „Прогресивна България“ в 23 МИР София.

Михаела Доцова също е била за кратко член на БСП. Тя е дъщеря на бившия кмет на Берковица – инж. Милчо Доцов, който изкара три мандата с подкрепата на БСП, когато начело на партията бяха Михаил Миков и Корнелия Нинова.

