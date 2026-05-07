Яжте кората – може би изхвърляте най-добрата част от плодовете си

Вместо да изхвърляте ядливите и богати на хранителни вещества кори от банани, портокали и други плодове и зеленчуци, ето пет начина да ги използвате максимално.

Би било странно всеки път да изхвърляте една трета от ядливата част на банана. Но точно това правим повечето от нас, когато хвърляме кората, която представлява около една трета от средното тегло на плода.

Кората на банана, както и тази на много други плодове и зеленчуци, не само е годна за консумация, но съдържа и полезни хранителни вещества. При портокала например около 20% от плода е кора. През 2018 г. са били генерирани около 15,1 милиона тона портокалови кори. При кивито кората е между 9% и 13% от плода, а при нара има почти толкова кора, колкото семки.

В световен мащаб около една трета от храната се губи или изхвърля – приблизително 1,3 милиарда тона годишно. Загубата и разхищението на храна са отговорни за 8% от глобалните емисии на парникови газове – повече от три пъти приноса на авиацията. Органичните отпадъци на сметищата отделят големи количества метан – газ, който за период от 20 години е 80 пъти по-мощен от въглеродния диоксид.

Компостирането на хранителни отпадъци вместо изхвърлянето им на сметища може да помогне за намаляване на метановите емисии. Но голяма част от това, което възприемаме като отпадък, всъщност е напълно годно за ядене.

В хранителната индустрия расте интересът към по-доброто използване на хранителните вещества и енергията в корите, които обикновено се изхвърлят. Но има начини това да се прави и у дома.

Един от най-лесните начини е да използвате рецепти, които включват всички части на плода, а не само вътрешността – например бананов хляб с кора. Ето идеи за готвене с остатъци, които твърде често се изхвърлят.

Портокалова кора

Необходимите продукти са само три:

портокали;

сок от два лимона;

огромно количество захар.



С останалите може да направите захаросани портокалови кори. След няколко варения за премахване на горчивината те стават невероятно вкусни.

Може да превърнете купата портокали в четири вкусни продукта:

мармалад;

захаросани кори;

сок;

портокалов сироп.



Кора от ананас

Tepache е традиционна мексиканска ферментирала напитка, която съществува още от предиспанските времена. Освен че използва отпадъците, тя е и източник на пробиотици.

За рецептата:

голям буркан;

кафява захар;

кората и сърцевината на ананаса;

вода.

След като сместа ферментира 24–36 часа, отгоре се появява бяла пяна — знак, че процесът работи. Колкото по-дълго ферментира, толкова по-силен става вкусът.

Накрая напитката се прецежда и охлажда. Получава се освежаваща ферментирала напитка.

Съвет: може да добавите джинджифил, лайм или други плодове за повече вкус.

Кора от джинджифил

Кората от джинджифил също често се изхвърля, въпреки че именно тя съдържа много от полезните му свойства.

Тя е богата на:

фибри;

витамин C;

калций;

желязо;

антиоксидантни и антимикробни съединения.

Всъщност много рецепти дори не изискват джинджифилът да бъде белен.

Корите могат:

да се добавят към супи;

да се варят за ароматен джинджифилов бульон;

да се използват в смутита и напитки;

да се изсушат и смелят на прах за чай или подправка.

Съвет: белете джинджифила с чаена лъжичка вместо с белачка.

Кора от тиква „батернът“

Много рецепти препоръчват зимните тикви да се белят, но кората им е напълно ядлива, както и семките.

Може да измиете тиквата, обелвате тънки парчета от кората и отделяте семките. Смесвате ги със:

сол;

червен пипер;

пушен пипер;

кимион;

люти люспи;

зехтин.

След около 20 минути в еър фрайър стават хрупкави и изненадващо вкусни.

Четете още: Етикетите на храната имат широкообхватно влияние върху нашето здраве