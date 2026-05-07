Иран определя нови правила за Ормузкия проток в стремежа си да затвърди контрола над водния път

Иран ще таксува корабите, които искат да минат през Ормуз по време на примирието

Иран определи набор от правила за корабоплаването в Ормузкия проток. Според документ, видян от CNN, Техеран е изложил нови изисквания към корабите, които искат да прекосят протока.

Документът, озаглавен „Декларация за информация за плавателния съд“ (Vessel Information Declaration), представлява формуляр за кандидатстване, издаден от иранската Служба за Ормузкия проток в Персийския залив (PGSA). Той трябва да бъде попълнен от всички преминаващи съдове, за да се гарантира техният безопасен преход.

Подробности за новите изисквания

Формулярът съдържа повече от 40 въпроса, изискващи от всеки плавателен съд да декларира:

  • Име и идентификационен номер;
  • Предишно име;
  • Държава на произход и държава на местоназначение;
  • Националност на регистрирания собственик, управителя и членовете на екипажа.

Иран заяви, че ограничава преминаването през водния път за плавателни съдове, свързани със САЩ или Израел. Преди 28 февруари, когато САЩ и Израел започнаха война срещу Иран, корабите не са били длъжни да споделят никаква информация, за да преминат през протока.

„Списъкът с изисквания изглежда доста подобен на въпросите, които знаехме, че вече се задават на корабособствениците“, коментират от CNN. Това обаче „формализира структурата и изглежда като ход на Иран да нормализира властта си върху транзитното преминаване“.

Административен контрол

Във вторник Иран създаде Служба за Ормузкия проток в Персийския залив (PGSA), която да администрира преминаването. Съгласно новата система, всички кораби, възнамеряващи да преминат през протока, ще получават имейл от адрес, свързан с PGSA, който ги информира за правилата за преход, съобщава държавната иранска телевизия Press TV.

Имейл от PGSA, показва, че властите предупреждават, че „пълната и точна информация е от съществено значение“ за обработката на искането на кораба за транзит и че „допълнителни инструкции ще бъдат предавани по имейл“.

Този ход е последната стъпка в усилията на Техеран да формализира контрола върху международния проток, през който корабите плаваха свободно преди войната.

