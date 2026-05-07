ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София

Новата Наредба за прием в детските градини и ясли е в сила, след като Върховният административен съд (ВАС) потвърди действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция – Административния съд-София, съобщиха от общинския пресцентър. С това решение се потвърждават правилата, приети от Столичния общински съвет през март.

Решението на върховните магистрати гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички, без промени в движение. От Столичната община уверяват, че тъй като системата за прием продължава да работи по въведените през март настройки, не се налагат нови технически промени.

Основните промени в правилата са: уеднаквяване тежестта на постоянния и настоящия адрес; нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите; допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на Столична община.

„С това решение ВАС потвърждава възможността да се прилагат новите правила за прием – правила, които са резултат от дълъг процес на анализ и обществен дебат. Това е важна стъпка към система, в която достъпът до места се основава на реалните нужди на семействата, а не на формални или неравнопоставящи критерии”, коментира Десислава Желязкова, заместник-кмет по направление „Образование, спорт и младежки дейности“.

Въпреки, че критериите в системата не са променяни и родителите са подредили кандидатурите си спрямо тях, те все пак ще имат възможност до 21 май да прегледат и при необходимост да пренаредят поредността на желанията си в системата. Първото класиране ще излезе на 22 май.