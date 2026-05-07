Изтеглянето на американски войски от Германия ще бъде „удар“ върху местната икономика

Планираното изтегляне на американските войски от военните бази в Германия ще опустоши икономиката на Вилзек, град в Бавария, близо до който се намира една от тях, завяи кметът Торстен Грьодлер.

Пред американския вестник Stars and Stripes той отбелязва, че присъствието на американски войски носи приблизително 800 милиона долара годишно. Регионът няма да загуби този доход изцяло благодарение на други части, разположени в Бавария, но изтеглянето все пак ще бъде „удар“, отбеляза Грьодлер. Той изрази съжаление, че това не само ще навреди на местната икономика, но и „ще засегне самата идентичност на града“.

Вестникът отбелязва, че американските военни осигуряват сигурността и стимулират икономическото развитие в Северна Бавария, където се намира Вилзек. Градът е дом на приблизително 4500 военнослужещи и техните семейства, докато населението му е 6500 души.

По-рано Bild съобщи, че

САЩ се готвят да изтеглят първите си войски от Германия.

Това включва механизирана бригада, разположена в база близо до Вилзек и оборудвана с бронирани машини Stryker. Приблизително 26 000 американски войници са разположени във Вилзек и близкия Графенвьор, от общо близо 40 000 американски войници, разположени в Германия.

На 29 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон обмисля намаляване на войсковия си контингент в Германия и скоро ще вземе решение. Той не уточни защо администрацията може да предприеме подобна стъпка, но изявлението дойде, след като германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува военната кампания на САЩ срещу Иран, позовавайки се на липсата на ясна стратегия на Вашингтон.

На 1 май помощник-министърът на отбраната по връзките с обществеността Шон Парнел обяви заповедта на министъра на отбраната Пийт Хегсет за изтегляне на 5000 американски войници от Германия. Той заяви, че се очаква изтеглянето да бъде завършено в рамките на следващите шест до дванадесет месеца.

