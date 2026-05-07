Синът на Рупърт Мърдок – Джеймс Мърдок, е близо до покупката на New York Magazine

Най-малкият син на медийния магнат Рупърт Мърдок – Джеймс Мърдок е близо до сделка за покупката на New York Magazine и подкаст бизнеса на Vox Media. Това може да се превърне в първата му голяма медийна инвестиция след като семейството на Мърдок уреди дългогодишния спор за наследството на империята.

Миналата година Рупърт Мърдок плати 3.3 млрд. долара на децата си Джеймс, Елизабет и Прудънс, за да предаде контрола върху бизнеса на най-големия си син Лаклан. Така той запазва консервативната посока на компаниите си. В замяна Джеймс и сестрите му се отказват от дяловете си във Fox Corporation и News Corp.

Сега Джеймс Мърдок използва част от получените средства, за да изгради собствено медийно портфолио. Той води преговорите чрез инвестиционната си компания Lupa Systems, която създава след продажбата на Fox на Disney през 2019 година.

Не се съобщава каква сума може да бъде платена по сделката. Според източници New York Magazine е реализирало около 100 млн. долара приходи през миналата година, а подкаст подразделението на Vox – около 60 млн. долара. Сред най-известните продукции е Pivot, воден от Кара Суишър и Скот Галоуей.

Интересното е, че New York Magazine някога е било собственост именно на баща му Рупърт Мърдок, който го придобива още през 1976 година. През последните години отношенията между Джеймс и семейството му се влошават. Той напуска ръководството на Fox Corporation през 2019 г., а по-късно се оттегля и от борда на News Corp заради несъгласие с редакционната политика на медиите на баща си.

След това Джеймс започва да инвестира в по-либерални медийни и културни проекти, включително Vice Media, платформата Brut и Tribeca Film Festival.

Той притежава и Art Basel, което разширява от традиционно изложение в Базел до международни събития в градове като Paris и Doha. Според източници, Джеймс Мърдок иска да изгради глобална медийна и културна група, различна от консервативната империя на баща му.

Vox Media купи New York Magazine през 2019 г. за около 105 млн. долара. Оттогава списанието успява да остане печелившо и да запази силното си влияние за разлика от други дигитални медии като BuzzFeed, които изпитват сериозни финансови затруднения.