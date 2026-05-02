САЩ ще изтеглят около 5000 войници от Германия

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е издал заповед за изтеглянето на около 5000 войници от Германия в рамките на следващата година, обявиха от Пентагона в петък. Този ход е предприет на фона на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, че митата за автомобили и камиони от Европейския съюз ще бъдат повишени до 25% следващата седмица. Освен това Тръмп обвини ЕС, че не спазва търговското споразумение, подписано миналото лято, съобщи Euractiv.

Тръмп поднови критиките си към германския канцлер Фридрих Мерц, който според американския президент със свое изказване в понеделник искал да каже, че е добре Иран да има ядрени оръжия. Ето защо в сряда президентът на САЩ обяви, че Вашингтон преразглежда едно евентуално намаляване на американските войски в Германия и че подобно решение съвсем скоро ще бъде взето.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел обясни, че очакванията са изтеглянето на американските военни да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца. „Това решение е в резултат на задълбочен преглед на присъствието на войските ни в Европа и отчита както нашите операции, така и местните условия“, добави Парнел.

От своя страна германският министър на отбраната Борис Писториус обяви днес, че изтеглянето на американските войски от Германия е очаквано и че Европа трябва да направи повече, за да гарантира собствената си сигурност.

Както по време на първия си мандат, така и при сегашния Тръмп многократно е заплашвал драстично да намали броя на американските войски в Германия и на територията на други съюзници в Европа, заявявайки, че Старият континент трябва да поеме по-голяма отговорност за своята отбрана, вместо да разчита на Вашингтон.

Според германски анализатори Тръмп е решил да накаже съюзниците си, които не подкрепиха войната в Иран и не допринесоха с мироопазващи сили за разрешаване на казуса с Ормузкия проток, който беше блокиран от Техеран.

В четвъртък Тръмп обяви също пред репортери в Овалния кабинет, че може да изтегли американските войски от Италия и Испания, защото те се противопоставят на войната в Иран:„Италия не ни беше от полза, а Испания беше ужасна, абсолютно ужасна“, коментира американският президент, който освен това заяви, че Джорджа Мелони вече не е същият човек.

В същото време в четвъртък, по време на посещение в Мароко, германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Германия е подготвена за изтеглянето на американските войски и обсъжда това интензивно и в дух на доверие към всички органи на НАТО.