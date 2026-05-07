Какво се случва с тялото ви, ако ядете квасен хляб всеки ден

Квасеният хляб е любим избор за много хора. През последните години популярността му рязко нарасна – както като домашен проект за печене, така и като по-здравословен източник на въглехидрати.

Но заслужава ли си да бъде част от ежедневното ви меню?

Експерти по хранене и печене обясняват какво се случва с тялото, когато ядете квасен хляб всеки ден.

Какво отличава квасения хляб

За разлика от обикновения хляб, квасеният не втасва с традиционна мая.

Основната съставка е квасът – смес от брашно и вода, която чрез ферментация развива:

диви дрожди;

млечнокисели бактерии.

Точно те помагат тестото да втаса.

Ферментацията може да продължи между 12 и 48 часа, обяснява Jonathan Davis от La Brea Bakery в Los Angeles.

„Продължителната естествена ферментация в хладна среда позволява на квасения хляб да развие напълно вкуса, текстурата и качеството си“, казва той.

В La Brea Bakery използват оригинален квас, създаден през 1989 г., а хлябът ферментира между 24 и 30 часа.

Този бавен процес придава:

карамелизирана коричка;

въздушна структура;

сложен и балансиран вкус.

Какво се случва, ако ядете квасен хляб всеки ден

Подобрява здравето на червата

Ферментиралите храни като:

кимчи;

кисело мляко;

комбуча;

кисело зеле

съдържат полезни микроорганизми, които подпомагат чревния микробиом.

При печенето повечето пробиотици загиват, но пребиотиците – включително устойчивото нишесте и фибрите остават.

„Важно е да подхранвате добрите бактерии в червата с пребиотици и богати на фибри храни“, казва Shannon O’Meara от Orlando Health.

Според Connie Elick добрите бактерии:

подпомагат разграждането на фибрите;

засилват имунитета;

влияят положително на психичното здраве чрез връзката между червата и мозъка.

Подпомага храносмилането

Дългата ферментация прави хляба по-лесен за храносмилане.

По време на процеса:

част от глутена се разгражда;

намаляват някои въглехидрати като FODMAPs;

разгражда се фитиновата киселина, която пречи на усвояването на минерали.

Това може да помогне за:

по-малко подуване;

по-добър комфорт на стомаха.

Важно: квасеният хляб не е безглутенов. Хора с Celiac Disease трябва да го избягват.

Прави хранителните вещества по-достъпни

Ферментацията помага на организма по-лесно да усвоява минерали като:

желязо;

калций;

магнезий;

калий;

цинк.

„Квасената ферментация подобрява бионаличността на минералите“, обяснява О’Миъра.

Увеличава антиоксидантите

Ферментацията повишава наличието на антиоксиданти в храната.

Антиоксидантите помагат в борбата със свободните радикали, които причиняват оксидативен стрес и могат да увредят:

ДНК;

клетъчните мембрани;

протеините.

Това може да подпомогне:

енергията;

клетъчната защита;

поддържането на гените.

Може да намали резките скокове на кръвната захар

Квасеният хляб често има по-нисък гликемичен индекс от стандартния хляб.

Киселините, образувани при ферментацията:

забавят разграждането на нишестето;

забавят изпразването на стомаха;

намаляват резките скокове на кръвната захар след хранене.

Това е важно, защото честите пикове на кръвната захар могат да допринесат за:

инсулинова резистентност;

Type 2 Diabetes;

високо кръвно налягане;

омазняване на черния дроб;

наддаване на тегло.

Избирайте пълнозърнест квасен хляб

Шанън О’Миъра препоръчва квасен хляб от пълнозърнесто брашно.

Така получавате повече:

фибри;

витамини от група B;

магнезий;

селен;

мед.

Малка филия квасен хляб (около 30 грама) съдържа приблизително:

93 калории;

3 г протеин;

18 г въглехидрати.

Трябва ли да ядете квасен хляб всеки ден?

Според експертите квасеният хляб може да бъде част от ежедневното хранене, но разнообразието остава най-важно.

„Ключът към здравословното хранене е достатъчност, умереност, разнообразие и баланс“, казва Кони Елик.

Затова не е препоръчително да се храните с една и съща храна всеки ден, дори тя да е полезна.

