Какво се случва с тялото ви, ако ядете квасен хляб всеки ден

Квасеният хляб е любим избор за много хора. През последните години популярността му рязко нарасна – както като домашен проект за печене, така и като по-здравословен източник на въглехидрати.

Но заслужава ли си да бъде част от ежедневното ви меню?

Експерти по хранене и печене обясняват какво се случва с тялото, когато ядете квасен хляб всеки ден.

Какво отличава квасения хляб

За разлика от обикновения хляб, квасеният не втасва с традиционна мая.

Основната съставка е квасът – смес от брашно и вода, която чрез ферментация развива:

  • диви дрожди;
  • млечнокисели бактерии.

Точно те помагат тестото да втаса.

Ферментацията може да продължи между 12 и 48 часа, обяснява Jonathan Davis от La Brea Bakery в Los Angeles.

„Продължителната естествена ферментация в хладна среда позволява на квасения хляб да развие напълно вкуса, текстурата и качеството си“, казва той.

В La Brea Bakery използват оригинален квас, създаден през 1989 г., а хлябът ферментира между 24 и 30 часа.

Този бавен процес придава:

  • карамелизирана коричка;
  • въздушна структура;
  • сложен и балансиран вкус.

Какво се случва, ако ядете квасен хляб всеки ден

Подобрява здравето на червата

Ферментиралите храни като:

  • кимчи;
  • кисело мляко;
  • комбуча;
  • кисело зеле

съдържат полезни микроорганизми, които подпомагат чревния микробиом.

При печенето повечето пробиотици загиват, но пребиотиците – включително устойчивото нишесте и фибрите остават.

„Важно е да подхранвате добрите бактерии в червата с пребиотици и богати на фибри храни“, казва Shannon O’Meara от Orlando Health.

Според Connie Elick добрите бактерии:

  • подпомагат разграждането на фибрите;
  • засилват имунитета;
  • влияят положително на психичното здраве чрез връзката между червата и мозъка.

Подпомага храносмилането

Дългата ферментация прави хляба по-лесен за храносмилане.

По време на процеса:

  • част от глутена се разгражда;
  • намаляват някои въглехидрати като FODMAPs;
  • разгражда се фитиновата киселина, която пречи на усвояването на минерали.

Това може да помогне за:

  • по-малко подуване;
  • по-добър комфорт на стомаха.

Важно: квасеният хляб не е безглутенов. Хора с Celiac Disease трябва да го избягват.

Прави хранителните вещества по-достъпни

Ферментацията помага на организма по-лесно да усвоява минерали като:

  • желязо;
  • калций;
  • магнезий;
  • калий;
  • цинк.

„Квасената ферментация подобрява бионаличността на минералите“, обяснява О’Миъра.

Увеличава антиоксидантите

Ферментацията повишава наличието на антиоксиданти в храната.

Антиоксидантите помагат в борбата със свободните радикали, които причиняват оксидативен стрес и могат да увредят:

  • ДНК;
  • клетъчните мембрани;
  • протеините.

Това може да подпомогне:

  • енергията;
  • клетъчната защита;
  • поддържането на гените.

Може да намали резките скокове на кръвната захар

Квасеният хляб често има по-нисък гликемичен индекс от стандартния хляб.

Киселините, образувани при ферментацията:

  • забавят разграждането на нишестето;
  • забавят изпразването на стомаха;
  • намаляват резките скокове на кръвната захар след хранене.

Това е важно, защото честите пикове на кръвната захар могат да допринесат за:

  • инсулинова резистентност;
  • Type 2 Diabetes;
  • високо кръвно налягане;
  • омазняване на черния дроб;
  • наддаване на тегло.

Избирайте пълнозърнест квасен хляб

Шанън О’Миъра препоръчва квасен хляб от пълнозърнесто брашно.

Така получавате повече:

  • фибри;
  • витамини от група B;
  • магнезий;
  • селен;
  • мед.

Малка филия квасен хляб (около 30 грама) съдържа приблизително:

  • 93 калории;
  • 3 г протеин;
  • 18 г въглехидрати.

Трябва ли да ядете квасен хляб всеки ден?

Според експертите квасеният хляб може да бъде част от ежедневното хранене, но разнообразието остава най-важно.

„Ключът към здравословното хранене е достатъчност, умереност, разнообразие и баланс“, казва Кони Елик.

Затова не е препоръчително да се храните с една и съща храна всеки ден, дори тя да е полезна.

