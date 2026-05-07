Корман Исмаилов алармира за транспортни дружества с голяма задлъжнялост

Служебният министър на транспорта Корман Исмаилов заяви на брифинг в Министерския съвет, че въпреки смяната на правителства, редица дружества продължават да са в задлъжнялост, а условията на труд за близо 27 000 заети остават в лошо качество. Той даде за пример Български държавни железници и „Български пощи“.

По думите му транспортното министерство е публикувало финансова и икономическа информация за всички държавни предприятия и дружества в системата си. Исмаилов подчерта, че тази информация е важна за гражданите и за фирмите в сектора.

“Повишаването на качеството на институцията и спазването на принципите на законност, прозрачност, отчетност и борба с корупцията бяха основен приоритет в работата на Министерството на транспорта и съобщенията в рамките на служебното правителство”, отбеляза той.

Исмаилов добави, че през годините са сменяни множество ръководства и управителни бордове, изготвяни са различни бизнес доклади, оздравителни програми и инвестиционни планове, но въпреки това системните проблеми остават. Министърът изтъкна, че част от започнатите реформи все още не са напълно завършени, като той предположи, че те ще се прехвърлят и на плещите на редовния кабинет.