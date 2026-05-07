Опозицията внася законодателни предложения заради високите цени на горивата

Мартин Димитров от „Демократична България“ обяви, че обединението ще внесе 11 мерки, касаещи пазара на горива, така че цените да бъдат максимално благоприятни и да се запази принципът на конкуренция.

Народният представител открои част от мерките, чрез които може да се спестят горива, като се стимулира градския, извън градския и железопътния транспорт, както и да се стимулира работата от разстояние за икономия на транспортни разходи.

От „Демократична България“ предлагат още Национална агенция за приходите да продължи стриктно да контролира бензиностанциите за необосновано поскъпване.

„Искаме и завършване на намерението на Министерството на енергетиката за компенсиране на небитовите потребители. Не става с общи приказки, а с конкретни мерки. Дано Румен Радев и неговите хора да кажат какво ще правят на пазара на горивата„, добави Димитров пред медиите в кулоарите на парламента.

„Възраждане“ също ще внесе днес в парламента законопроект, с който се дава възможност на Министерския съвет да поиска изключение от забраните за внос на нефт и нефтопродукти от Русия. Това съобщи в кулоарите на Народното събрание Петър Петров, който е заместник-председател на групата.

Партията на Костадин Костадинов ще внесе и проект на решение, с което правителството да може да упълномощи особения търговски управител на „Лукойл“ да договаря пряко вноса и закупуване на нефтени продукти от Русия. „Целта е да има по-евтини горива в България, това е стъпка, която да подпомогне покупателната способност на гражданите„, подчерта Петров.

Народният представител заяви, че „Възраждане“ предлага още Министерският съвет да представя на всеки шест месеца доклад пред Народно събрание за последиците от забраните за внос на нефт и нефтопродукти, както и за ефекта от санкциите на Европейския съюз. От партията обявиха, че очакват управляващото мнозинство да подкрепи мерките и да предприеме действия.

Петров смята, че продължаващото напрежение между САЩ и Иран влияе негативно върху международните пазари и е довело до трайно високи цени на горивата в България. Той посочи, че Европейският съюз е наложил ограничения върху вноса на руски петролни продукти, но според него не предприема достатъчно действия за овладяване на последствията от кризата и оставя държавите членки сами да се справят с поскъпването на горивата.

Депутатът допълни, че според „Възраждане“ от началото на годината, след въвеждането на еврото, цените в страната са започнали да растат, а увеличението на цените на горивата допълнително засилва инфлацията. По думите му, това поставя в затруднено положение гражданите, както и малкия, средния и големия бизнес, които не получават достатъчна подкрепа. Затова партията настоява за мерки срещу поскъпването и инфлацията.

Зам.председателят на парламентарната група на „Възраждане“ разкритикува и начина, по който депутатите от „Прогресивна България“ са гласували при създаването на временната комисия за изработване на правилника на парламента. Спорът бе дали комисията да бъде съставена на паритетен, или на пропорционален принцип.

„Още първите гласувания в днешното заседание показаха, че така, както действаха в предишните парламенти ГЕРБ – СДС и ДПС – със силата на мнозинството, така и сега виждаме възпроизвеждане на тази практика в гласуването на мнозинството на парламентарната група на „Прогресивна България“ за временната комисия за правилника“, добави Петров. Той припомни, че досега комисията е била на паритетен принцип, а сега той е нарушен, за да се покаже, по думите му, силата на мнозинството.