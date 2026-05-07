Пекин посъветвал банките да не отпускат заеми на рафинерии, санкционирани от САЩ

Китайският финансов регулатор в Пекин е посъветва най-големите банки в страната временно да спрат отпускането на нови заеми на пет рафинерии, на които Съединените щати наложиха санкции заради доставките на ирански петрол, тдвърдят запознати с въпроса лица. Националната администрация за финансово регулиране (NFRA) е поиска от кредиторите да преразгледат позициите си и бизнес отношенията си с фирми, включително рафинерията Hengli Petrochemical (Dalian) – един от най-големите частни преработватели на черно злато в Китай – докато чакат допълнителни насоки, допълват пожелалите анонимност източници. Засега банките са били инструктирани да не отпускат нови кредити в юани, въпреки че им е било казано да не изискват предсрочно погасяване на съществуващите заеми.

Устната директива, която била спусната преди азиатският колос да влезе в дълъг празничен уикенд на 1 май, контрастира с известие от 2 май от китайското Министерство на търговията, което инструктира компаниите да пренебрегват американските санкции. Тези действия подчертават трудния баланс, който трябва да поддържа Пекин, опитвайки се да демонстрира неподчинение към администрацията на американския президент Доналд Тръмп, докато едновременно с това защитава най-големите си държавни банки от вторични санкции на Вашингтон. Напрежението между суперсилите ескалира само седмици преди дългоочакваната среща между Доналд Тръмп и неговия колега Си Дзинпин в Пекин на 14 и 15 май.

Белият дом активизира усилията си за спиране на доставките на ирански петрол – жизненоважен финансов спасителен пояс за Техеран. В края на април Службата за контрол на чуждестранните активи към американското Министерство на финансите добави в черния списък Hengli, като насочи вниманието си към значителен и добре свързан играч в огромната преработвателна промишленост на страната. Американците предупредиха също и кигайските кредитори, че рискуват вторични санкции, ако подкрепят китайски частни рафинерии, които купуват ирански петрол.

Министърът на финансите Скот Бесънт заяви, че Съединените щати са изпратили писма до двае китайски банки, предупреждавайки ги за опасността от вторични наказателни мерки, ако се установи, че подкрепят транзакции, свързани с Иран. Бесънт не посочи кои са кредиторите.

Китайските банки не са разкрили публично експозицията си към Hengli. Данните за заемите, събрани от агенция „Блумбърг“, показват, че четирите най-големи кредитни институции в страната – Индустриална и търговска банка на Китай, Земеделска банка на Китай, Китайска строителна банка и Банка на Китай – са отпускали заеми на Hengli още през 2018 година.

Въпреки че Пекин често се е противопоставял на едностранните санкции, в миналото правителството тихомълком е позволявало на най-едрите си компании да ги спазват, за да избегне обратен удар върху собствената си икономика. В исторически план, най-големите държавни банки са спазвали американските наказателни акции срещу Техеран, Северна Корея и дори висши служители в Хонконг, за да не загубят достъп до системата за клиринг в щатски долари.

В по-ранни епизоди Пекин е защитавал своите системно важни кредитори, като е канализирал транзакции, свързани с Иран, чрез дъщерното дружество на China National Petroleum Bank of Kunlun, което в момента е санкционирано.