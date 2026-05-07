От „Прогресивна България“ не подкрепили комисията за Пеевски, защото според тях е „говорилня“ без реални правомощия

От „Прогресивна България“ обясниха защо са се въздържали при гласуването за създаване на временна комисия за лидера на ДПС Делян Пеевски. Те се аргументираха с това, че според тях такъв орган няма реални правомощия да взема решения и представлява „говорилня“.

Заместник-председателят на парламентарната група Слави Василев каза пред репортери в парламента, че подобна комисия не може да доведе до конкретни резултати нито по отношение на имущественото състояние на Пеевски, нито по въпроса с неговата охрана.

По думите му, реалните действия трябва да дойдат от Министерския съвет, който според него ще вземе необходимите решения в кратки срокове. Василев подчерта, че именно изпълнителната власт има инструментите да отговори на обществените очаквания и да предприеме конкретни мерки.

Той отбеляза, че Народното събрание не трябва да се превръща в място за политически декларации без последващи действия, а да се фокусира върху реални решения след съставянето на новото правителство.