Мнозинството не прие опозицията да има по двама представители в комисията, изготвяща Правилника на парламента

„Кой иска сам да си пише правилник? Кой иска сам да си го гласува? Кой не иска да чуе мнението на опозицията? Кой е арогантен г-н Демерджиев?“ С тези въпроси Мартин Димитров от „Демократична България“ се обърна към Иван Демерджиев от „Прогресивна България“, който преди това коментира, че се губи парламентарно време в безсмислени дебати, при положение, че в пленарната зала чака служебният министър на финансите Георги Клисурски, който трябва да запознае Народното събрание с финансовото състояние на държавата. Именно воденето на „безсмислени дебати“ Демерджиев нарече арогантно и безотговорно.

Самите дебати започнаха, след като стана ясно, че мнозинството от „Прогресивна България“ няма да отстъпи и ще държи във временната комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание да има 16 народни представители, от които 9 да са представители на „Прогресивна България“, 3 на ГЕРБ-СДС и по един от останалите парламентарни групи – ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Петър Петров от „Възраждане“ първи припомни, че в миналото 51-во Народно събрание всяка парламентарна група е имала по двама представители и настояваше този принцип да се запази и в настоящия парламент. Заради неотстъпчивостта на „Прогресивна България“ депутати от опозицията – като Велислав Величков и Мирослав Иванов от „Продължаваме промяната“ изразиха учудването си от липсата на диалогичност и че победителите на изборите продължават да действат по почина на ГЕРБ, като налагат волята си.

Йордан Иванов от „Демократична България“ призова Антон Кутев от „Прогресивна България“ да се извини заради това, че е обявил, че след като тяхната парламентарна група има мнозинство, тя ще определя правилата.

В крайна сметка парламентът прие със 181 „За“ (129 от „Прогресивна България“, 32 от ГЕРБ-СДС, 20 от ДПС), с 14 гласа „Против“ (двама от „Продължаваме промяната“ и 12 от „Възраждане“) и с 32 гласа „Въздържал се“ (19 от „Демократична България“ и 13 от „Продължаваме промяната“) новите правила – с 9 представители на мнозинството.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“, който бе един от вносителите на решението за съставянето на комисията, взе думата след гласуването, за да обясни, че не е взел отношение по самата дискусия, защото се надявал, че разумът ще надделее.

От „Прогресивна България“ до този момент даваха сигнали, че искат да има диалогичност, а тя, в повечето случаи, се налага с правилата, по които работим. Най-големите скандали в Народното събрание са ставали точно по приложенито на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“, коментира Стою Стоев.

Той изрази съмнение, че голяма част от депутатите в залата разбират, че комисиите в Народното събрание са спомагателен орган, а решаващи са решенията в пленарната зала. Ето защо коментира, че не е добър знак, че в комисията, която ще изготви Правилника на парламента ще доминира една група.

След тези дебати бе дадена 15-минутна почивка по искане на „Продължаваме промяната“. След нея народните представители гласуваха представителите на отделните парламентарни групи във временната комисия по приемането на Правилника за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание. Това са – Димитър Здравков от „Прогресивна България“, който ще е председател на комисията, а останалите 8 членове от същата парламентарна група, са Галин Дурев, Димитър Петров, Стефан Белчев, проф. Янка Тянкова, проф. Олга Борисова, доц. Александра Вълчева, Мария Тодорова и Фатме Рамадан.

Представителите на ГЕРБ-СДС са Рая Назарян, Александър Иванов и Росица Кирова.

Останалите членове във временната комисия са Хамид Хамид от ДПС, доц. Атанас Славов от „Демократична България“, Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ и Петър Петров от „Възраждане“.