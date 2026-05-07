Уелс и Шотландия: Към независимост – с различна скорост

Заедно с местните избори в Англия, парламентарните избори в Уелс и Шотландия, насрочени за 7 май, обещават не по-малко проблеми за централното правителство в Лондон.

В Уелс близо тридесетгодишното управление на лейбъристите вероятно ще приключи. Водещи са националистите от Plaid Cymru (Партията на Уелс), които обикновено държат третия по големина брой места. Те виждат основните си съперници не в Лейбъристката партия, а в Reform UK, която се опитва да привлече разочаровани поддръжници на бившата управляваща партия. „Трябва честно да признаем, че сме изправени пред глобален феномен – възходът на десния популизъм. Той създава проблеми навсякъде: от Тръмп в Америка до страни в цяла Европа. Ние също не сме имунизирани срещу него“, отбеляза лидерът на Plaid Cymru Рун ап Йорверт, оправдавайки евентуален съюз с десни популисти.

Неговата партия се застъпва за социално ориентирана икономическа политика, разширено уелско самоуправление и насърчаване на уелския език. Рун ап Йорверт твърди, че след победата си „няма да се налага постоянно да поддържа баланс и да се страхува да не разклати лодката от страх да не навреди на отношенията си с шефа си в Лондон“.

„Нямам шеф в Лондон: моите шефове са народът на Уелс“, каза той, между другото.

В същото време реториката на партията относно перспективите за независимост се смекчи значително през последните години: Plaid Cymru вече не обещава да проведе референдум по въпроса по време на първия си мандат на власт. Вместо това ръководството на партията се ограничава до общи изявления за постепенното движение на Уелс към независимост.

Но реториката, идваща от Единбург, е различна.

Според анкетите, Шотландската национална партия (ШНП) ще загуби абсолютното си мнозинство (65 от 129 места), което държи в момента, но ще остане най-популярната партия. Ако националистите останат на власт (например в коалиция със Зелените, както се е случвало преди), правителството на Стармер ще има повече главоболия.

Лидерът на Шотландската национална партия и ръководител на шотландското регионално правителство Джон Суини обяви в края на април, че веднага след изборите ще предложи гласуване за провеждане на нов референдум за независимост.

Той обеща, че властите ще публикуват проектозакон в рамките на първите 100 дни след майските избори.

Предишното подобно гласуване се проведе през 2014 г.: 55% гласуваха против отделянето, 45% – за. Оттогава британското правителство многократно отхвърля исканията на шотландското правителство за нов референдум.

(по материали от чуждестранния печат)