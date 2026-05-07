Депутатите в 52-рото Народно събрание ще изслушат финансовия министър Клисурски

В програмата за днес на 52-рото Народно събрание е заложено парламентът да изслуша служебния министър на финансите Георги Клисурски във връзка с актуалното финансово състояние на държавата. Предложението за изслушване е внесено от председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Очаква се министър Клисурски да предостави информация за разполагаемостта по сметките; за възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план; за размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг; за риска от забавяния на плащания към общини, както и за риска от забавени разплащания по Националния плана за възстановяване и устойчивост.

Преди изслушването на служебния финансов министър е предвидено като първа точка за днес депутатите да разгледат проекторешение за освобождаване на Катя Панева от „Демократична България“ като секретар на Народното събрание и избиране на колегата й Любен Иванов.

Очаква се и народните представители да обсъдят и проект на решение за създаване на Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание. Тя трябва да бъде в състав от 16 депутати – 9 от „Прогресивна България“, 3 от ГЕРБ-СДС, и по един от „Демократична България“, от „Продължаваме промяната„, от ДПС и от „Възраждане„.

В първия петък от месеца – 8 май – е предвиден блицконтрол от 9.00 часа и редовен парламентарен контрол. Предвижда се и в петък депутатите да обсъдят проекторешения за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси и на Временна комисия по правни въпроси.

