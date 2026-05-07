САЩ проучват възможностите за производство на петрол под военните си бази

Администрацията на САЩ проучва възможността за производство на петрол от находища, разположени под военни бази и други съоръжения на Пентагона, за попълване на стратегическия резерв. Bloomberg съобщи това, позовавайки се на източници.

Според тях, администрацията обмисля тази стъпка като част от търсенето на начини за попълване на стратегическия петролен резерв, който беше изчерпан в резултат на въоръжения конфликт с Иран. Отбелязва се, че добивът на петрол във военни бази няма да окаже непосредствено въздействие върху покачващите се цени на енергията, но ще позволи на Вашингтон да управлява изцяло произведеното гориво и да не разчита на закупуване от частни производители.

Според Геоложката служба на САЩ, към 2025 г. има приблизително 29.4 милиарда барела петролни запаси, както и 391 трилиона кубически фута (приблизително 11 трилиона кубически метра) природен газ, върху федерални земи на САЩ, собственост на Пентагона и други агенции.