Технологичната компания Cloudflare ще съкрати 20% от служителите след внедряването на AI

Американската технологична компания Cloudflare, Inc. с централен офис в Сан Франциско, Калифорния, която предлага облачната услуга Cloudflare, обяви, че съкращава близо 20% от работната си сила – общо 1100 души. Това решение се дължи на бързото внедряване на инструменти за изкуствен интелект (AI). Главният изпълнителен директор на Cloudflare Матю Принс заяви, че компанията планира да преразгледа ролите и състава на всички свои екипи, за да отчете увеличеното използване на инструменти за изкуствения интелект.

Компанията предоставя набор от интернет услуги, включително услуги за мрежа за доставяне на съдържание (CDN), облачна киберсигурност, смекчаване на DDoS атаки и регистрация на домейни, акредитирани от ICANN. Услугите на компанията действат предимно като обратен прокси между посетителите на уебсайта и доставчика на хостинг услуги на клиента, подобрявайки производителността и защитавайки от злонамерен трафик.

По-рано беше съобщено, че според оценки на аналитичната фирма RationalFX,

глобалните технологични компании са съкратили близо 80 000 работни места през първите три месеца

на тази година поради внедряването на изкуствения интелект.

Заедно с обявяването на съкращенията, Cloudflare публикува отчета си за печалбите за първото тримесечие. Приходите са нараснали с 33% до 640 милиона долара, докато нетната загуба е била 22,9 милиона долара спрямо 38,5 милиона долара година по-рано.

Компанията също така е понижила прогнозата си за следващото тримесечие,

но само леко. Междувременно акциите на Cloudflare паднаха с близо 18 проценат. Не е ясно обаче дали това се дължи на обявяването на съкращенията или на понижената прогноза.

Cloudflare е основана през 2009 г. от Матю Принс, Лий Холоуей и Мишел Затлин.

Компанията стана публична на Нюйоркската фондова борса през 2019 г. под символа NET. Оттогава Cloudflare разшири предлаганите от нея услуги, за да включи периферни изчисления чрез своята платформа Workers, публичен DNS резолвер (1.1.1.1) и VPN-подобна услуга, известна като WARP. През последните години компанията интегрира изкуствен интелект в своята инфраструктура, придобивайки компании като Replicate и пускайки инструменти за управление на AI ботове и скрепери. Според W3Techs, Cloudflare се използва от приблизително 21,3% от всички уебсайтове в интернет към януари 2026 година.